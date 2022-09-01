Прогноз на бой Мантас Кондратавичюс (Лит) — Эль Донателло (Фра) 02.09.2022

«Мантас Кондратавичюс (Лит)» – «Эль Донателло (Фра)». 02.09.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 02.09.2022 должен состояться бой Мантас Кондратавичюс (Лит) — Эль Донателло (Фра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Мантас Кондратавичюс (Лит) и Эль Донателло (Фра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 02.09.2022 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Мантас Кондратавичюс (Лит) — Эль Донателло (Фра). По Москве начало данного поединка будет в 20:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мантас Кондратавичюс (Лит) — Эль Донателло (Фра):

победа Мантас Кондратавичюс (Лит) – 0, ничья – 0, победа Эль Донателло (Фра) – 0

Прогноз на матч Мантас Кондратавичюс (Лит) – Эль Донателло (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 02.09.2022 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Мантас Кондратавичюс (Лит) не очень выгодно, а вот Эль Донателло (Фра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Мантас Кондратавичюс (Лит) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Мантас Кондратавичюс (Лит) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Мантас Кондратавичюс (Лит) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Мантас Кондратавичюс (Лит) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Мантас Кондратавичюс (Лит) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Эль Донателло (Фра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Эль Донателло (Фра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Эль Донателло (Фра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Эль Донателло (Фра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Эль Донателло (Фра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Мантас Кондратавичюс (Лит) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Мантас Кондратавичюс (Лит) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Мантас Кондратавичюс (Лит) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Мантас Кондратавичюс (Лит) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Мантас Кондратавичюс (Лит) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Мантас Кондратавичюс (Лит) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Эль Донателло (Фра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Эль Донателло (Фра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Эль Донателло (Фра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Эль Донателло (Фра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Эль Донателло (Фра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Эль Донателло (Фра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Эль Донателло (Фра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Мантас Кондратавичюс (Лит) – Эль Донателло (Фра) 02.09.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Мантас Кондратавичюс (Лит) и Эль Донателло (Фра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Мантас Кондратавичюс (Лит) и Эль Донателло (Фра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Мантас Кондратавичюс (Лит) и Эль Донателло (Фра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Мантас Кондратавичюс (Лит) и Эль Донателло (Фра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Мантас Кондратавичюс (Лит) — Эль Донателло (Фра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Мантас Кондратавичюс (Лит) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Мантас Кондратавичюс (Лит) в данный момент сильнее, нежели Эль Донателло (Фра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Мантас Кондратавичюс (Лит)

Как бы Мантас Кондратавичюс (Лит) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Мантас Кондратавичюс (Лит) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Мантас Кондратавичюс (Лит) дрался на ринге только с представителями своей страны. Мантас Кондратавичюс (Лит) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Мантас Кондратавичюс (Лит) совершенно не работает над собственной защитой.

Эль Донателло (Фра)

На сегодняшний день Эль Донателло (Фра) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Эль Донателло (Фра) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Эль Донателло (Фра) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Эль Донателло (Фра) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Мантас Кондратавичюс (Лит) — Эль Донателло (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 02.09.2022

В этом поединке Мантас Кондратавичюс (Лит) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Эль Донателло (Фра), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

В этом бою Мантас Кондратавичюс (Лит) является очевидным фаворитом, ведь Эль Донателло (Фра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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