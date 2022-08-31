Прогноз Марлон Ванкан — Макс Хоукес (01-го сентября), ставки и коэффициенты

Марлон Ванкан — Макс Хоукес. Прогноз, ставки на матч. ITF (01.09.22)

01-го сентября в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Марлон Ванкан , а противостоять в этом поединке будет Макс Хоукес.



Судья теннисного матча Марлон Ванкан — Макс Хоукес должен дать знак о старте игры в 12:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 01-го сентября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Марлон Ванкан и Макс Хоукес более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Марлон Ванкан имеет четыре победы, то Макс Хоукес может похвастаться лишь двумя победами.



Марлон Ванкан — Макс Хоукес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 01-го сентября откроет его противостояние Марлон Ванкан — Макс Хоукес. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:00 по МСК, то есть до начала игры. Марлон Ванкан и Макс Хоукес отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Макс Хоукес может гордиться семью победами, а вот Марлон Ванкан имеет только пять выигранных встреч.

Марлон Ванкан

На данный момент Марлон Ванкан является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Марлон Ванкан однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Марлон Ванкан демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Марлон Ванкан хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Марлон Ванкан часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Макс Хоукес

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Макс Хоукес на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Макс Хоукес демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Макс Хоукес имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Макс Хоукес намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Макс Хоукес не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Макс Хоукес будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Макс Хоукес и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Макс Хоукес умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Марлон Ванкан — Макс Хоукес

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Марлон Ванкан и Макс Хоукес. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Марлон Ванкан — Макс Хоукес. Прогноз, ставки на матч(01.09.22)

Марлон Ванкан

К данному турниру Марлон Ванкан подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Марлон Ванкан находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Марлон Ванкан не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Марлон Ванкан старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Марлон Ванкан демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Макс Хоукес

Выступать в зале Макс Хоукес не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Макс Хоукес старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Макс Хоукес принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Макс Хоукес демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Макс Хоукес даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Макс Хоукес хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Марлон Ванкан — Макс Хоукес Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Марлон Ванкан и Макс Хоукес. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Марлон Ванкан — Макс Хоукес: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Марлон Ванкан имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Марлон Ванкан и Макс Хоукес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Макс Хоукес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Марлон Ванкан превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Макс Хоукес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Марлон Ванкан гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марлон Ванкан — Макс Хоукес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Марлон Ванкан и Макс Хоукес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Марлон Ванкан, и Макс Хоукес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-568486-tohoku-rakuten-golden-iglz-oriks-baffalos-prognoz-specialista-na-basketbol-01-09-22/