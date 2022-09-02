Raiders (Red) — Gunners (Green). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.09.22)

Прогноз Raiders (Red) — Gunners (Green) (02.09.2022), ставки и коэффициенты

Raiders (Red) — Gunners (Green) (02 сентября), ставки и коэффициенты

02 сентября в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Rocket League, в котором на своей площадке местный клуб Raiders (Red) примет соперника по национальному первенству Gunners (Green).



В 07:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Raiders (Red) и Gunners (Green) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 02 сентября, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Gunners (Green) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Raiders (Red) — Gunners (Green). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Raiders (Red) — Gunners (Green) назначен на 02 сентября, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 07:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Raiders (Red)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Raiders (Red) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Raiders (Red) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Raiders (Red) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Gunners (Green)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Gunners (Green) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Gunners (Green) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Gunners (Green) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Баскетбольный клуб Raiders (Red) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 02 сентября. На этот раз соперником хозяев будет Gunners (Green), так что в 07:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Raiders (Red). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Raiders (Red) — Gunners (Green). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.09.22)

Raiders (Red)

В этом сезоне баскетбольный клуб Raiders (Red) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Raiders (Red) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Gunners (Green)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Gunners (Green) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Gunners (Green) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Raiders (Red) — Gunners (Green) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Raiders (Red) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 02 сентября сыграет матч против БК Gunners (Green). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 07:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Raiders (Red) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Raiders (Red) — Gunners (Green): гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Raiders (Red) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Raiders (Red) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Raiders (Red) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Gunners (Green) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Gunners (Green) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Gunners (Green) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Gunners (Green) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Raiders (Red) — Gunners (Green). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Raiders (Red) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Raiders (Red) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Raiders (Red) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Gunners (Green) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Gunners (Green) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Gunners (Green) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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