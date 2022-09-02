Ал-Наср — Форос: снова ждем результативной игры

Ал-Наср — Форос прогноз и ставки от профессионала 02.09.22

«Ал-Наср» – «Форос». 02.09.22. Прогноз и ставки на матч

Можно не сомневаться, что 02-го сентября на стадионе не будет ни одного пустого места, ведь Ал-Наср — Форос это не просто футбольный матч, а дерби, где встречаются принципиальные соперники. Чтобы не пропустить начало поединка, необходимо прийти на трибуны или включить телевизор до 08:00 по московскому времени. В этом сезоне команды уже встречались три месяца назад, и тогда футболисты клуба Ал-Наср упустили победу, когда вели в счете в два мяча, но в итоге поединок завершился со счетом 3-3.



Очень непросто прогнозировать футбольные матчи, в которых соперниками являются известные футбольные команды. Несомненно, такие противостояния лучше смотреть, однако редко какой болельщик может удержаться от ставок, когда видит известные фамилии в стартовых составах обеих команд. Команда Ал-Наср и команда Форос постоянно являются основными конкурентами за лидерство в своем чемпионате. Поэтому для них очередное противостояние будет означать очередной этап борьбы за право возглавить чемпионскую гонку. Конечно, наиболее вероятной ставкой в таком матче является ставка на общий тотал желтых карточек на больше. Команды в очных встречах играют не жалея себя и соперников, естественно, арбитр не будет долго терпеть подобное поведение, и, конечно же, будет награждать самых рьяных грубиянов желтыми карточками, общий тотал которых в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Это же касается и общего тотала забитых мячей. Оба клуба прекрасно действуют у ворот соперников, а вот собственные защитные редуты нередко заигрываются, что приводит к пропущенным голам. Мы уверены, что сегодня оба клуба будут стремиться много забить своим соперникам, и это им удастся. Так что, общий тотал голов матча можно заигрывать на больше. Ну и относительно фаворита этого противостояния, то здесь им должны быть хозяева поля, которые сейчас показывают более стабильный футбол. Хотя, по ходу матча все может измениться, поэтому мы не рекомендуем делать крупные ставки на исход этого матча.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ал-Наср — Форос:

Футбольный клуб Ал-Наср считается фаворитом данного противостояния, из-за чего букмекеры выставили на победу невысокий коэффициент 2.78. Гораздо больший коэффициент 1.84 получил футбольный клуб Форос, а между ними находится котировка на ничью 6.15.

Прогноз на матч Ал-Наср – Форос (Египет, матч национального перевентсва, воскресенье, 02-го сентября):Футбольный клуб Ал-Наср получил от букмекеров на свою победу котировку 2.78, а по коэффициенту 1.84 можно сделать ставку на выигрыш ФК Форос. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Матч команды Ал-Наср и команды Форос наши прогнозисты никак не могли оставить без внимания. И дело здесь не только в том, что он будет первым интересным футбольным противостоянием нынешнего сезона. У команд в прошлом сезоне сложились непростые взаимоотношения, так как в одном из матчей неправильное судейское решение привело к довольно драматичным последствиям. Сразу несколько футболистов в составах команд были удалены с поля за грубые нарушения и неспортивное поведение. В СМИ этот инцидент освещался, а затем было сказано, что футболисты помирились. Конечно, на публике оно может быть и так, но вряд ли инцидент можно считать полностью исчерпанным, так что, мы ждем горячего противостояния, тем более что матч будет обслуживать строгий рефери, который не скупится на предупреждения. Теперь о самой игре. Если сравнивать с прошлым сезоном, то существенных кадровых потерь клубы не понесли: да, некоторые футболисты ушли в другие клубы, но на их место пришли другие игроки. Поэтому тренерам не понадобилось менять тактическую схему игры команд, перестраивая ее под конкретного футболиста или группу футболистов. Напомним, что в прошлом сезоне команды действовали активно, то есть, пытались обострять ситуацию, а не ждали своего шанса, ориентируясь на контратаки. Чего-то подобного мы ждем в этом матче, тем более что все футболисты соскучились по игре, и будут стараться максимально проявить себя на поле.

Ал-Наср – Форос 02.09.22

Поклонники футбола уже давно ожидают, когда 02-го сентября на поле выйдут команды Ал-Наср и Форос. По московскому времени прямая трансляция данного поединка пройдет в 08:00. Интерес к данной встрече возникает еще и потому, что уже два года команды между собой не играли. А в последнем очном противостоянии команды разошлись миром, завершив встречу со счетом 3-3.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Ал-Наср и команды Форос, который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Ал-Наср и команда Форос представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Ал-Наср – Форос (02-го сентября), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды Ал-Наср в противостоянии с футболистами команды Форос очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды Ал-Наср чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды Форос не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды Форос частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды Ал-Наср должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда Ал-Наср уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды Ал-Наср и команды Форос – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда Ал-Наср пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда Ал-Наср никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды Ал-Наср будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды Ал-Наср мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

Ал-Наср

В прошлом сезоне футбольный клуб Ал-Наср неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Ал-Наср сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Ал-Наср выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

Форос

Два года назад футбольный клуб Форос стал настоящей сенсацией, сумев в первом же сезоне в высшем дивизионе пробиться в еврокубки. Но, главного тренера выкупил более богатый клуб, и наставник потянул за собой четверых игроков основы. В итоге, в прошлом году команда финишировала в нижней части чемпионата, а после того, как летом ушли еще некоторые игроки, футбольный клуб Форос сейчас идет на третьем с конца месте, так что ему грозит понижение в классе. Чтобы выбраться из зоны вылета, гостям не хватает двух очков. Но, футболисты клуба Форос в последнее время настолько слабо играют, что даже эти два очка набрать не так просто. В последних четырех матчах команда потерпела три поражения, сумев сыграть вничью только дома с клубом из нижней части турнирной таблицы. На выезде футбольный клуб Форос не одержал еще ни одной победы, но нельзя сказать, что команда полностью безнадежна, ведь она хорошо играет в нападении. Но, если бы гости еще и умели обороняться, то ситуация не была бы такой удручающей. Под вопросом выход на поле двух центральный полузащитников, а левый защитник и опорник однозначно не выйдут на поле.

Интересные факты перед матчем Ал-Наср – Форос

Матч команды Ал-Наср и команды Форос в текущем чемпионате не окажет серьезного значения на расположение команд в турнирной таблице. Оба клуба уже решили свои задачи в нынешнем сезоне. Хозяева поля и гости смогли сохранить прописку в чемпионате, а это означает, что и в следующем сезоне эти клубы будут выступать в элитном дивизионе. Исходя из этого, менеджеры обеих команд заявили о том, что в ближайших матчах планируют начать подготовку команд к новому сезону. Это означает, что футболисты резерва будут получать больше времени в официальных матчах. Естественно, резервисты захотят проявить себя, а так как результат матча не имеет особой роли для команды Ал-Наср и команды Форос, то, наиболее вероятной ставкой в этой игре наши эксперты видят ставку на тотал больше забитых мячей. Еще хотелось бы обратить внимание бетторов на такие ставки, как индивидуальный тотал забитых мячей каждой команды. В составе обеих команд действуют известные футболисты, поэтому клубам легко удастся забить по голу в ворота друг друга, поэтому ставка на обе команды забьют – да, тоже выглядит вполне уверенной. Отдельно хотелось бы сказать о ставках на тотал меньше фолов и желтых карточек. Команды вряд ли будут играть грубо, так как никто не захочет получить ненужную травму. А вот ставка на общий тотал угловых на больше – тоже выглядит весьма перспективно, так как свои атаки клубы развивают преимущественно через фланги, следовательно, угловых в матче будет много. Касаемо победителя матча, здесь, все же, мы отдадим предпочтение хозяевам поля, хотя, от ставок на исход рекомендуем воздержаться.

В матче будт зафиксирована ничья — 6.15, выиграет в противостоянии Ал-Наср — 2.78, выиграет в противостоянии Форос — 1.84.



Ал-Наср — Форос. Прогноз и ставки на матч. Египет 02-го сентября

Команда Ал-Наср и команда Форос, которые примут участие в матче в ближайшем туре, выйдут на поле сильнейшими составами. Об этом стало известно со слов менеджеров команд, которые подтвердили, что у обеих команд еще остаются шансы на то, чтобы занять более высокие места в чемпионате, поэтому каждая игра – это отличный шанс улучшить свои турнирные позиции. Вообще, на старте сезона оба клуба являлись одними из претендентов на попадание в престижные клубные турниры. Однако по ряду причин эти команды забуксовали на старте чемпионата, поэтому теперь они вынуждены стараться наверстать упущенное в концовке. Букмекеры выкатили примерное равные коэффициенты на победу команды Ал-Наср и команды Форос в этом матче, наши эксперты придерживаются такого же мнения, так как мы полагаем, что обеим командам необходим еще сезон для того чтобы закончить перестройку, и начать двигаться к намеченным целям. В связи с этим, мы полагаем, что участие в клубных турнирах в будущем году не пойдет на пользу ни одной, ни другой команде. Исходя из этого, наиболее вероятным исходом противостояния мы считаем ничью, на что и предлагаем делать ставки. Общий тотал голов матча мы рассматриваем на меньше. Так как оба соперника будут выступать сильнейшими составами, то они будут максимально собранно действовать в защите, да и сам матч будет проходить, скорее всего, в неспешном темпе, что исключает большое количество забитых голов. Общий тотал угловых в матче мы тоже рекомендуем играть на меньше, так как оба клуба атакуют через центр, практически не используя фланги. А вот нарушений и предупреждений в матче ожидается много, поэтому общий тотал этих статистических параметров мы рекомендуем заигрывать на больше.

«Ал-Наср»

В прошлом сезоне футбольный клуб Ал-Наср сумел добиться повышения в классе, так что сейчас выступает в высшей лиге, а команде в первую очередь необходимо избежать вылета. Для этого хозяева не только активно участвовали в трансферах в межсезонье, но и было куплено несколько новичков во время зимнего трансферного окна. Ал-Наср выступает немного лучше, чем аутсайдеры, что позволяет избегать зоны вылета, но расстояния до нее составляет только три очка, так что расслабляться нельзя ни на секунду. При родных болельщиках футбольный клуб Ал-Наср играет намного лучше, чем на выезде, а вызвано это в первую очередь тем, что команда больше атакует и забивает в три раза больше мячей, чем в гостях. Недавно хозяева не могли продемонстрировать хорошие результаты, выдав безвыигрышную серию из шести матчей, но в последнем туре все же удалось одержать домашнюю победу со счетом 3-1. Травмы точно помешают выйти на футбольное поле правому защитнику и центральному полузащитнику, но под вопросом появление в игре еще правого вингера.



«Форос»

Главный тренер футбольного клуба Форос выполнил задачу руководства, за один сезон вернув команду в высший дивизион, но обещания перед наставником президент не сдержал, так как в межсезонье не состоялось ни одного значительного трансфера, способного серьезно усилить состав. Так что, вместо того, чтобы включаться в борьбу за еврокубки, гости в этом сезоне постоянно обитают в нижней части турнирной таблицы, то приближаясь, то отдаляясь от зоны вылета. Сейчас футбольный клуб Форос имеет преимущество над аутсайдерами только в два очка, так что очень важно не потерять стабильность, так как даже небольшой игровой кризис может переместить команду в опасную зону. На данный момент гости демонстрируют неплохую форму, ведь в последних шести турах было лишь одно поражение, да и то в гостях у лидера чемпионата. Левые защитник и полузащитник не смогут в этой игре помочь команде, так что гости будут испытывать проблемы на этом фланге.

Статистика и личные встречи

Эксперты нашего портала давно ждали матч, соперниками в котором будут футболисты команды Ал-Наср и футболисты команды Форос. Обе команды сейчас решают разные задачи в турнирной таблице, однако этот матч для этих соперников станет принципиальным, так как команда Ал-Наср и команда Форос являются представителями одной области, следовательно, абсолютно неважно, какое место они занимают в турнирной таблице, главное – обыграть главного конкурента. Матчи между этими командами редко обходятся без беспорядков на трибунах. Да и на футбольном поле команды всегда используют грубые приемы в борьбе за мяч, поэтому обилие желтых карточек и удалений – визитка матча команды Ал-Наср и команды Форос. Оба клуба отлично понимают, что им далеко до грандов чемпионата, которые разыгрывают между собой чемпионский титул, но все же, своим матчем они решают не менее важную задачу – определяют сильнейшего в дерби, а это значит намного больше, чем чемпионский титул, это значит, что, по крайней мере, до начала следующего сезона, в случае победы, ты будешь являться лучшим футбольным клубом своего региона. Несмотря на очевидные ставки в этом матче – тотал больше фолов, желтых карточек и удаление игрока с поля, мы приготовили еще интересные ставки на исход этого матча, а также еще на целый ряд статистических факторов. Надеемся, они будут интересны бетторам и позволят им обыграть букмекеров. Всем хорошего и интересного футбола.

«Ал-Наср» — «Форос»: кто фаворит грядущей встречи?

Ал-Наср — Форос. Прогноз на футбол (02.09.22)

Менеджеры команды Ал-Наср и команды Форос накануне матча сделали много громких заявлений. Напомним, что команда Ал-Наср и команда Форос будут встречаться между собой в рамках чемпионата. Оба клуба сейчас ведут борьбу за возможность улучшить свои турнирные позиции и, в принципе, время для этого еще есть, так как в чемпионате еще достаточно матчей. К очному противостоянию клубы подходят без существенных потерь, да, раньше команды лишились некоторых футболистов, однако уже научились действовать без них. Преимущество родного поля – основной фактор, которые вынуждает букмекеров и экспертов нашего ресурса рассматривать хозяев поля фаворитами этого матча. В принципе, в текущем сезоне команда Форос выступает ничуть не хуже, и вполне способна нанести неприятное поражение в родных стенах своим соперникам. Так что, в этом матче мы рекомендуем ждать начала игры, а потом, определившись с формой и готовность команд, делать ставки на победителя в этом матче. Общий тотал: здесь, скорее всего, лучше играть на больше. В составе команды Ал-Наср и команды Форос достаточно футболистов, обладающих отличной индивидуальной техникой, которая может в любой момент привести к забитому голу. Нарушений и желтых карточек в матче тоже ожидается много, так как, вне зависимости от того, какая команда первой откроет счет в матче, футболисты будут грубо действовать друг против друга, провоцировать и симулировать, а все это способствует большому количеству желтых карточек. Так как обе команды используют фланги, и подают много угловых по статистике, то и здесь мы рекомендуем делать ставки на тотал больше угловых в этой игре.

Ал-Наср — Форос: снова ждем результативной игры

В матче команды Ал-Наср и команды Форос, которые сыграют между собой в рамках чемпионата, эксперты нашего ресурса смогли найти множество интересных предложений букмекеров. Дело в том, что принято считать, что противостояние этих футбольных команд – центральное противостояние чемпионата, поэтому букмекеры предлагают большой объем ставок, включая ставки на статистику футболистов и т.д. надеемся, что букмекеры не ограничатся подобными ставками в доматчевой линии, а также предложат эти ставки по ходу матча. Напомним, что сейчас букмекеры все активнее стараются предложить что-то новое. И этим новым в последнее время стали ставки на статистику по ходу игры. Благодаря этому, а также опираясь на наш анализ того или иного футбольного матча, можно делать ставки по ходу игры, в зависимо от того, что происходит на футбольном поле. Мы надеемся, что наши предложения на матч команды Ал-Наср и команды Форос окажутся полезными, и позволят неплохо обыграть букмекеров.

Никаких сюрпризов от футбольного противостояния Ал-Наср — Форос спортивные эксперты не ждут, так что предлагают сделать ставку на фору 0 хозяев поля.

Ал-Наср – Форос: статистика и история личных встреч

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные с точки зрения зрелищности футбольные матчи для прогнозирования. В ближайшее время состоится матч между двумя футбольными клубами, которые показывают прекрасные результаты в нынешнем сезоне. Команда Ал-Наср и команда Форос являются непримиримыми соперниками уже довольно длительное время. Вместе с этим, эти футбольные коллективы показывают просто потрясающий футбол в личных встречах. Матчи между этими футбольными клубами запоминаются надолго, так как футболисты играют с полной самоотдачей, старясь продемонстрировать максимум своих возможностей. Менеджеры команды тоже готовят сюрпризы друг другу, используя необычную тактику. В общем, на футбольном поле происходит настоящее шоу, от которого болельщики пребывают в неописуемом восторге. Чего-то подобного мы ждем и в этом матче. По словам менеджеров команд, все ключевые футболисты готовы принять участие в матче с первых минут встречи. Это означает, что сегодня болельщиков ждет непредсказуемая игра, так как лидеры команд могут придумать нестандартное решение в любой игровой ситуации. Наши эксперты приготовили прогнозы на этот матч, с ними можно детально ознакомиться ниже. Мы рекомендуем делать ставки на это противостояние не только до матча, но и во время игры, так как, возможно, букмекеры сделают неплохое предложение по высокому коэффициенту.