Де Винсентис/Рибейро Лаго — Бьяджотти/Рикка: ставим на двойные ошибки

Прогноз Де Винсентис/Рибейро Лаго — Бьяджотти/Рикка (06 сентября), ставки и коэффициенты

Де Винсентис/Рибейро Лаго — Бьяджотти/Рикка (06 сентября), ставки и коэффициенты

06 сентября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Де Винсентис/Рибейро Лаго , а противостоять в этом поединке будет Бьяджотти/Рикка.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Де Винсентис/Рибейро Лаго — Бьяджотти/Рикка можно будет вплоть до 11:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 06 сентября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Де Винсентис/Рибейро Лаго и Бьяджотти/Рикка еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Де Винсентис/Рибейро Лаго — Бьяджотти/Рикка. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Де Винсентис/Рибейро Лаго имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 06 сентября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Бьяджотти/Рикка. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Де Винсентис/Рибейро Лаго имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Де Винсентис/Рибейро Лаго

По непонятным причинам Де Винсентис/Рибейро Лаго в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Де Винсентис/Рибейро Лаго теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Де Винсентис/Рибейро Лаго занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Де Винсентис/Рибейро Лаго играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Де Винсентис/Рибейро Лаго имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Бьяджотти/Рикка

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Бьяджотти/Риккав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Бьяджотти/Рикка играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Бьяджотти/Рикка держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Бьяджотти/Рикка демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Бьяджотти/Рикка находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Де Винсентис/Рибейро Лаго» — «Бьяджотти/Рикка»: прогноз автора

Де Винсентис/Рибейро Лаго и Бьяджотти/Рикка – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Де Винсентис/Рибейро Лаго — Бьяджотти/Рикка (06 сентября), ставки и коэффициенты

Де Винсентис/Рибейро Лаго

На данный момент Де Винсентис/Рибейро Лаго занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Де Винсентис/Рибейро Лаго снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Де Винсентис/Рибейро Лаго не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Де Винсентис/Рибейро Лаго не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Бьяджотти/Рикка

Этот сезон Бьяджотти/Рикка проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Бьяджотти/Рикка снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Бьяджотти/Рикка слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Бьяджотти/Рикка допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Де Винсентис/Рибейро Лаго — Бьяджотти/Рикка Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Де Винсентис/Рибейро Лаго и Бьяджотти/Рикка начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Де Винсентис/Рибейро Лаго и Бьяджотти/Рикка показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Де Винсентис/Рибейро Лаго и Бьяджотти/Рикка провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Де Винсентис/Рибейро Лаго и Бьяджотти/Рикка действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Де Винсентис/Рибейро Лаго — Бьяджотти/Рикка: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Де Винсентис/Рибейро Лаго и Бьяджотти/Рикка, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Де Винсентис/Рибейро Лаго и Бьяджотти/Рикка уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Де Винсентис/Рибейро Лаго — Бьяджотти/Рикка. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Де Винсентис/Рибейро Лаго и Бьяджотти/Рикка сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Де Винсентис/Рибейро Лаго, и Бьяджотти/Рикка будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-591927-yomiuri-dzhaynts-yokogama-dena-beyctars-prognoz-professionala-06-09-22/