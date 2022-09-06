Алькантара/Рунгкат — Жакет/Казаукс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.09.22)

Прогноз Алькантара/Рунгкат — Жакет/Казаукс (07-го сентября), ставки и коэффициенты

Алькантара/Рунгкат — Жакет/Казаукс (07-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

07-го сентября 2022 года в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Алькантара/Рунгкат , а противостоять в этом поединке будет Жакет/Казаукс.



Теннисное противостояние Алькантара/Рунгкат — Жакет/Казаукс пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 07-го сентября 2022 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 07:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Алькантара/Рунгкат является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Алькантара/Рунгкат — Жакет/Казаукс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 07-го сентября 2022 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Алькантара/Рунгкат — Жакет/Казаукс вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Алькантара/Рунгкат и Жакет/Казаукс не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 07:00 по МСК.

Алькантара/Рунгкат

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Алькантара/Рунгкат находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Алькантара/Рунгкат является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Алькантара/Рунгкат умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Алькантара/Рунгкат обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Алькантара/Рунгкат может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Жакет/Казаукс

Нынешняя форма, которую демонстрирует Жакет/Казаукс еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Жакет/Казаукс постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Жакет/Казаукс пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Жакет/Казаукс не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Жакет/Казаукс не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Алькантара/Рунгкат» — «Жакет/Казаукс»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Алькантара/Рунгкат и Жакет/Казаукс. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Алькантара/Рунгкат и Жакет/Казаукс продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Алькантара/Рунгкат — Жакет/Казаукс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.09.22)

Алькантара/Рунгкат

Несмотря на внушительный возраст, Алькантара/Рунгкат демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Алькантара/Рунгкат гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Алькантара/Рунгкат обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Алькантара/Рунгкат снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Алькантара/Рунгкат может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Жакет/Казаукс

В этом сезоне Жакет/Казаукс действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Жакет/Казаукс обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Жакет/Казаукс не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Жакет/Казаукс не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Жакет/Казаукс имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Алькантара/Рунгкат — Жакет/Казаукс Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Алькантара/Рунгкат и Жакет/Казаукс. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Алькантара/Рунгкат и Жакет/Казаукс встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Алькантара/Рунгкат и Жакет/Казаукс довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Алькантара/Рунгкат и Жакет/Казаукс подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Алькантара/Рунгкат — Жакет/Казаукс: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Алькантара/Рунгкат имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Алькантара/Рунгкат и Жакет/Казаукс отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Жакет/Казаукс в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Алькантара/Рунгкат превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Жакет/Казаукс сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Алькантара/Рунгкат гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алькантара/Рунгкат — Жакет/Казаукс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Алькантара/Рунгкат и Жакет/Казаукс.



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