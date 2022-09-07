Прогноз на бой Андреас Биндер (Рум) — Кристиан Валенсия (Исп) 09-го сентября

«Андреас Биндер (Рум)» – «Кристиан Валенсия (Исп)». 09.09.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 09.09.2022 должен состояться бой Андреас Биндер (Рум) — Кристиан Валенсия (Исп), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Андреас Биндер (Рум) и Кристиан Валенсия (Исп) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 20:00 по московскому времени Андреас Биндер (Рум) и Кристиан Валенсия (Исп) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 09.09.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Андреас Биндер (Рум) и Кристиан Валенсия (Исп) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Андреас Биндер (Рум).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Андреас Биндер (Рум) — Кристиан Валенсия (Исп):

победа Андреас Биндер (Рум) – 0, ничья – 0, победа Кристиан Валенсия (Исп) – 0

Прогноз на матч Андреас Биндер (Рум) – Кристиан Валенсия (Исп) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09.09.2022 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Андреас Биндер (Рум) станет победителем боя. Если выиграет Кристиан Валенсия (Исп), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Андреас Биндер (Рум) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Андреас Биндер (Рум) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Андреас Биндер (Рум) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Андреас Биндер (Рум) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Кристиан Валенсия (Исп) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Кристиан Валенсия (Исп) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Кристиан Валенсия (Исп), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Кристиан Валенсия (Исп) должен быть в хорошей физической форме. Кристиан Валенсия (Исп) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Андреас Биндер (Рум) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Андреас Биндер (Рум) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Андреас Биндер (Рум) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Андреас Биндер (Рум) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Андреас Биндер (Рум) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Кристиан Валенсия (Исп) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Кристиан Валенсия (Исп) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Кристиан Валенсия (Исп) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Кристиан Валенсия (Исп) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Кристиан Валенсия (Исп), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Андреас Биндер (Рум) – Кристиан Валенсия (Исп) 09.09.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Андреас Биндер (Рум) и Кристиан Валенсия (Исп). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Андреас Биндер (Рум) и Кристиан Валенсия (Исп) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Андреас Биндер (Рум) и Кристиан Валенсия (Исп). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Андреас Биндер (Рум) и Кристиан Валенсия (Исп) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Андреас Биндер (Рум) и Кристиан Валенсия (Исп) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Андреас Биндер (Рум) является очевидным фаворитом, ведь Кристиан Валенсия (Исп) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Андреас Биндер (Рум) и Кристиан Валенсия (Исп), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Кристиан Валенсия (Исп) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Андреас Биндер (Рум)

Андреас Биндер (Рум) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Андреас Биндер (Рум) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Андреас Биндер (Рум) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Андреас Биндер (Рум) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Андреас Биндер (Рум) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Кристиан Валенсия (Исп)

Кристиан Валенсия (Исп) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Кристиан Валенсия (Исп) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Кристиан Валенсия (Исп) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Кристиан Валенсия (Исп) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Кристиан Валенсия (Исп) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Андреас Биндер (Рум) — Кристиан Валенсия (Исп). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09.09.2022

Спортивные эксперты считают, что Андреас Биндер (Рум) сейчас намного сильнее, чем Кристиан Валенсия (Исп), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

В этом бою Андреас Биндер (Рум) является очевидным фаворитом, ведь Кристиан Валенсия (Исп) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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