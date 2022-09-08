Прогноз на бой Харис Банфильо (США) — Коди Аллен Мюррей (США) 10 сентября

«Харис Банфильо (США)» – «Коди Аллен Мюррей (США)». 10.09.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 10 сентября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Харис Банфильо (США) — Коди Аллен Мюррей (США). На ринге его участники появятся в 04:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Харис Банфильо (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Харис Банфильо (США) — Коди Аллен Мюррей (США) пройдет 10 сентября, и можно не сомневаться, что в 04:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Харис Банфильо (США) имеет две победы нокаутом, а Коди Аллен Мюррей (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Харис Банфильо (США) — Коди Аллен Мюррей (США):

победа Харис Банфильо (США) – 1.36, ничья – 65, победа Коди Аллен Мюррей (США) – 3.102

Прогноз на матч Харис Банфильо (США) – Коди Аллен Мюррей (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10 сентября :

По коэффициенту 1.36 ставить на то, что выиграет Харис Банфильо (США) не очень выгодно, а вот Коди Аллен Мюррей (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 3.102.

История личных встреч

В свои 32 года Харис Банфильо (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Харис Банфильо (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Харис Банфильо (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Харис Банфильо (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Харис Банфильо (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Коди Аллен Мюррей (США) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Коди Аллен Мюррей (США) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Коди Аллен Мюррей (США) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Коди Аллен Мюррей (США) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Коди Аллен Мюррей (США) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Харис Банфильо (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Харис Банфильо (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Харис Банфильо (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Харис Банфильо (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Коди Аллен Мюррей (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Коди Аллен Мюррей (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Коди Аллен Мюррей (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Коди Аллен Мюррей (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Коди Аллен Мюррей (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Коди Аллен Мюррей (США) должен задуматься о своей обороне.

Харис Банфильо (США) – Коди Аллен Мюррей (США) 10.09.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Харис Банфильо (США) и Коди Аллен Мюррей (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Харис Банфильо (США) и Коди Аллен Мюррей (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Харис Банфильо (США) и Коди Аллен Мюррей (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Харис Банфильо (США) — Коди Аллен Мюррей (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Коди Аллен Мюррей (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Харис Банфильо (США)

В своей профессиональной карьере Харис Банфильо (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Харис Банфильо (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Харис Банфильо (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Харис Банфильо (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Харис Банфильо (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Коди Аллен Мюррей (США)

Последний раз Коди Аллен Мюррей (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Коди Аллен Мюррей (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Коди Аллен Мюррей (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Коди Аллен Мюррей (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Коди Аллен Мюррей (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Коди Аллен Мюррей (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Харис Банфильо (США) — Коди Аллен Мюррей (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10 сентября

Никто не сомневается, что Харис Банфильо (США) намного сильнее, чем Коди Аллен Мюррей (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Харис Банфильо (США) легко справится с таким соперником, как Коди Аллен Мюррей (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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