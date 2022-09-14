Прогноз Кобори/Кумхум — Брзостек/Фрай (15 сентября), ставки и коэффициенты

Кобори/Кумхум — Брзостек/Фрай. Прогноз, ставки на матч (15.09.22)

15-го сентября в 08:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кобори/Кумхум , а противостоять в этом поединке будет Брзостек/Фрай.



Буквально несколько дней назад Кобори/Кумхум и Брзостек/Фрай играли свои матчи, а теперь уже 15-го сентября им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 08:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Кобори/Кумхум имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Кобори/Кумхум — Брзостек/Фрай. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 15-го сентября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Кобори/Кумхум — Брзостек/Фрай вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Кобори/Кумхум и Брзостек/Фрай не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 08:30 по МСК.

Кобори/Кумхум

На данный момент Кобори/Кумхум является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Кобори/Кумхум однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Кобори/Кумхум демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Кобори/Кумхум хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Кобори/Кумхум часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Брзостек/Фрай

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Брзостек/Фрай на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Брзостек/Фрай демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Брзостек/Фрай имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Брзостек/Фрай намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Брзостек/Фрай не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Брзостек/Фрай будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Брзостек/Фрай и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Брзостек/Фрай умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Кобори/Кумхум — Брзостек/Фрай

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Кобори/Кумхум и Брзостек/Фрай впервые будут встречаться между собой. Если Кобори/Кумхум уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Брзостек/Фрай пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Кобори/Кумхум демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Кобори/Кумхум – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Кобори/Кумхум — Брзостек/Фрай. Прогноз, ставки на матч(15.09.22)

Кобори/Кумхум

На данный момент Кобори/Кумхум занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Кобори/Кумхум снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Кобори/Кумхум не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Кобори/Кумхум не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Брзостек/Фрай

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Брзостек/Фрай хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Брзостек/Фрай никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Брзостек/Фрай сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Брзостек/Фрай всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Кобори/Кумхум — Брзостек/Фрай Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Кобори/Кумхум и Брзостек/Фрай. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Кобори/Кумхум и Брзостек/Фрай встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Кобори/Кумхум и Брзостек/Фрай довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Кобори/Кумхум и Брзостек/Фрай подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Кобори/Кумхум — Брзостек/Фрай: соперники не будут долго запрягать

Кобори/Кумхум и Брзостек/Фрай которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кобори/Кумхум имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Брзостек/Фрай хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кобори/Кумхум. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Брзостек/Фрай умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кобори/Кумхум довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Брзостек/Фрай вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кобори/Кумхум.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кобори/Кумхум — Брзостек/Фрай. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Кобори/Кумхум и Брзостек/Фрай сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Кобори/Кумхум, и Брзостек/Фрай будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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