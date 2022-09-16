Прогноз на бой Ройстон Барни Смит (Вел) — Пол Холт (Вел) 16-го сентября

«Ройстон Барни Смит (Вел)» – «Пол Холт (Вел)». 16.09.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 16.09.2022 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Ройстон Барни Смит (Вел) — Пол Холт (Вел). На ринге его участники появятся в 21:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Ройстон Барни Смит (Вел) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Ройстон Барни Смит (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 16.09.2022 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Пол Холт (Вел), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ройстон Барни Смит (Вел) — Пол Холт (Вел):

победа Ройстон Барни Смит (Вел) – 0, ничья – 0, победа Пол Холт (Вел) – 0

Прогноз на матч Ройстон Барни Смит (Вел) – Пол Холт (Вел) Бои, титульный бой, 16.09.2022 :

Букмекерские конторы на бой Ройстон Барни Смит (Вел) — Пол Холт (Вел) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Ройстон Барни Смит (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Ройстон Барни Смит (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Ройстон Барни Смит (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Ройстон Барни Смит (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Пол Холт (Вел) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Пол Холт (Вел) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Пол Холт (Вел), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Пол Холт (Вел) должен быть в хорошей физической форме. Пол Холт (Вел) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Ройстон Барни Смит (Вел) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Ройстон Барни Смит (Вел) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Ройстон Барни Смит (Вел) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Ройстон Барни Смит (Вел) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Ройстон Барни Смит (Вел) валится с ног. К тому же, Ройстон Барни Смит (Вел) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Ройстон Барни Смит (Вел) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Пол Холт (Вел) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Пол Холт (Вел) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Пол Холт (Вел) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Пол Холт (Вел) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Ройстон Барни Смит (Вел) – Пол Холт (Вел) 16.09.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Ройстон Барни Смит (Вел) и Пол Холт (Вел), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Ройстон Барни Смит (Вел) и Пол Холт (Вел) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Ройстон Барни Смит (Вел) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Пол Холт (Вел) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Ройстон Барни Смит (Вел) — Пол Холт (Вел) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Ройстон Барни Смит (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Ройстон Барни Смит (Вел) — Пол Холт (Вел) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Пол Холт (Вел).

Ройстон Барни Смит (Вел)

Хотя Ройстон Барни Смит (Вел) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Ройстон Барни Смит (Вел) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Ройстон Барни Смит (Вел) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Ройстон Барни Смит (Вел) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Ройстон Барни Смит (Вел) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Пол Холт (Вел)

Последний раз Пол Холт (Вел) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Пол Холт (Вел) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Пол Холт (Вел) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Пол Холт (Вел) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Пол Холт (Вел)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Пол Холт (Вел) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Ройстон Барни Смит (Вел) — Пол Холт (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 16.09.2022

В этом поединке Ройстон Барни Смит (Вел) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Пол Холт (Вел), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Ройстон Барни Смит (Вел) и Пол Холт (Вел), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Ройстон Барни Смит (Вел) выиграет с помощью нокаута.

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