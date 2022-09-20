Прогноз на бой Геннадий Мартиросян (Арм) — Орхан Гаджиев (Рос) 20-го сентября 2022 года

«Геннадий Мартиросян (Арм)» – «Орхан Гаджиев (Рос)». 20.09.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20.09.2022 состоится интересный поединок Геннадий Мартиросян (Арм) — Орхан Гаджиев (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 19:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Геннадий Мартиросян (Арм) — Орхан Гаджиев (Рос) пройдет 20.09.2022, и можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Геннадий Мартиросян (Арм) имеет две победы нокаутом, а Орхан Гаджиев (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Геннадий Мартиросян (Арм) — Орхан Гаджиев (Рос):

победа Геннадий Мартиросян (Арм) – 2.585, ничья – 17, победа Орхан Гаджиев (Рос) – 1.59

Прогноз на матч Геннадий Мартиросян (Арм) – Орхан Гаджиев (Рос) Бои, титульный бой, 20.09.2022 :

По коэффициенту 2.585 ставить на то, что выиграет Геннадий Мартиросян (Арм) не очень выгодно, а вот Орхан Гаджиев (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.59.

История личных встреч

Геннадий Мартиросян (Арм) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Геннадий Мартиросян (Арм) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Геннадий Мартиросян (Арм) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Геннадий Мартиросян (Арм) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Геннадий Мартиросян (Арм) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Геннадий Мартиросян (Арм) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Геннадий Мартиросян (Арм) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Орхан Гаджиев (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Орхан Гаджиев (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Орхан Гаджиев (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Орхан Гаджиев (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Орхан Гаджиев (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Геннадий Мартиросян (Арм) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Геннадий Мартиросян (Арм) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Геннадий Мартиросян (Арм) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Геннадий Мартиросян (Арм) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Геннадий Мартиросян (Арм) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Геннадий Мартиросян (Арм) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Орхан Гаджиев (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Орхан Гаджиев (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Орхан Гаджиев (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Орхан Гаджиев (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Орхан Гаджиев (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Орхан Гаджиев (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Геннадий Мартиросян (Арм) – Орхан Гаджиев (Рос) 20.09.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Геннадий Мартиросян (Арм) и Орхан Гаджиев (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Геннадий Мартиросян (Арм) и Орхан Гаджиев (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Геннадий Мартиросян (Арм) и Орхан Гаджиев (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Геннадий Мартиросян (Арм) и Орхан Гаджиев (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Геннадий Мартиросян (Арм) и Орхан Гаджиев (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Геннадий Мартиросян (Арм) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Геннадий Мартиросян (Арм) в данный момент сильнее, нежели Орхан Гаджиев (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Геннадий Мартиросян (Арм)

Свою самую выдающуюся победу Геннадий Мартиросян (Арм) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Геннадий Мартиросян (Арм) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Геннадий Мартиросян (Арм) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Геннадий Мартиросян (Арм) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Геннадий Мартиросян (Арм) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Орхан Гаджиев (Рос)

Орхан Гаджиев (Рос) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Орхан Гаджиев (Рос) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Орхан Гаджиев (Рос) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Орхан Гаджиев (Рос) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Орхан Гаджиев (Рос) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Геннадий Мартиросян (Арм) — Орхан Гаджиев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 20.09.2022

Никто не сомневается, что Геннадий Мартиросян (Арм) намного сильнее, чем Орхан Гаджиев (Рос), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Геннадий Мартиросян (Арм) и Орхан Гаджиев (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Геннадий Мартиросян (Арм) выиграет бой.

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