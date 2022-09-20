Прогноз Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс — Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс (20.09.2022), ставки и коэффициенты

Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс — Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс. Прогноз, ставки на матч (20.09.22)

20-го сентября 2022 года в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс примет соперника по национальному первенству Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс.



В 10:00 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс – Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс — Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс:

Поклонники баскетбольного клуба Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс намерены 20-го сентября 2022 года поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 10:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс

В этом сезоне баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс вообще лидирует в чемпионате.



Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс

На данный момент баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс — Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс, который организаторы собираются провести 20-го сентября 2022 года. По московскому времени начало данной игры будет в 10:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс.



Прогноз и ставка на матч Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс — Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс 20-го сентября 2022 года

Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс

В последние годы Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс

После того, как баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс — Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 20-го сентября 2022 года сыграет матч против БК Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 10:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс — Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс: соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне у баскетбольного клуба Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс — Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Эмильо Агуинальдо Колледж Генералс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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