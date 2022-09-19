Маргароли/Раманатхан — Бобров/Гахов: в ожидании «эйсов»

Прогноз Маргароли/Раманатхан — Бобров/Гахов (20-го сентября), ставки и коэффициенты

Маргароли/Раманатхан — Бобров/Гахов (20-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

20-го сентября 2022 года в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Маргароли/Раманатхан , а противостоять в этом поединке будет Бобров/Гахов.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Маргароли/Раманатхан — Бобров/Гахов, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 20-го сентября 2022 года, а его начало по МСК будет в 13:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Маргароли/Раманатхан. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Маргароли/Раманатхан — Бобров/Гахов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

20-го сентября 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Маргароли/Раманатхан — Бобров/Гахов. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 13:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Бобров/Гахов, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Бобров/Гахов выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Маргароли/Раманатхан

В большинстве своих выигранных поединков Маргароли/Раманатхан берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Маргароли/Раманатхан с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Маргароли/Раманатхан сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Маргароли/Раманатхан также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Бобров/Гахов

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Бобров/Гахов имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Бобров/Гахов демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Бобров/Гахов не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Бобров/Гахов не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Маргароли/Раманатхан и Бобров/Гахов. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Маргароли/Раманатхан и Бобров/Гахов должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Маргароли/Раманатхан — Бобров/Гахов 20-го сентября 2022 года

Маргароли/Раманатхан

Несмотря на внушительный возраст, Маргароли/Раманатхан демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Маргароли/Раманатхан гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Маргароли/Раманатхан обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Маргароли/Раманатхан снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Маргароли/Раманатхан может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Бобров/Гахов

Несмотря на свой молодой возраст, Бобров/Гахов демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Бобров/Гахов уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Бобров/Гахов станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Бобров/Гахов, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Бобров/Гахов умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Бобров/Гахов имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Маргароли/Раманатхан — Бобров/Гахов Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Маргароли/Раманатхан и Бобров/Гахов начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Маргароли/Раманатхан и Бобров/Гахов показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Маргароли/Раманатхан и Бобров/Гахов провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Маргароли/Раманатхан и Бобров/Гахов действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Маргароли/Раманатхан — Бобров/Гахов: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Маргароли/Раманатхан и Бобров/Гахов, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Маргароли/Раманатхан сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Бобров/Гахов имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Маргароли/Раманатхан – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Маргароли/Раманатхан и Бобров/Гахов на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маргароли/Раманатхан — Бобров/Гахов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Маргароли/Раманатхан и Бобров/Гахов сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Маргароли/Раманатхан, и Бобров/Гахов будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-597369-prognoz-na-match-denen-volter-kayzersberg-ammershvir-ot-eksperta-20-09-22/