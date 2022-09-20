Ла Вела/Мальгароли — Сакелларидис/Сакелларидис: порядок побьёт класс

Прогноз Ла Вела/Мальгароли — Сакелларидис/Сакелларидис (21-го сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ла Вела/Мальгароли — Сакелларидис/Сакелларидис 21-го сентября

21-го сентября в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ла Вела/Мальгароли , а противостоять в этом поединке будет Сакелларидис/Сакелларидис.



Судья теннисного матча Ла Вела/Мальгароли — Сакелларидис/Сакелларидис должен дать знак о старте игры в 18:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 21-го сентября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Ла Вела/Мальгароли и Сакелларидис/Сакелларидис более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Ла Вела/Мальгароли имеет четыре победы, то Сакелларидис/Сакелларидис может похвастаться лишь двумя победами.



Ла Вела/Мальгароли — Сакелларидис/Сакелларидис. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 21-го сентября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Ла Вела/Мальгароли — Сакелларидис/Сакелларидис. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 18:00 по Москве, пока не начался поединок. Ла Вела/Мальгароли и Сакелларидис/Сакелларидис еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Ла Вела/Мальгароли

В этом сезоне Ла Вела/Мальгароли показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Ла Вела/Мальгароли сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Ла Вела/Мальгароли еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Ла Вела/Мальгароли обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Ла Вела/Мальгароли играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Ла Вела/Мальгароли любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Сакелларидис/Сакелларидис

Во взрослом туре Сакелларидис/Сакелларидис проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Сакелларидис/Сакелларидис пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Сакелларидис/Сакелларидис предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Сакелларидис/Сакелларидис еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Ла Вела/Мальгароли — Сакелларидис/Сакелларидис. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Ла Вела/Мальгароли и Сакелларидис/Сакелларидис. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Ла Вела/Мальгароли и Сакелларидис/Сакелларидис продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Ла Вела/Мальгароли — Сакелларидис/Сакелларидис 21-го сентября

Ла Вела/Мальгароли

Несмотря на внушительный возраст, Ла Вела/Мальгароли демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ла Вела/Мальгароли гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ла Вела/Мальгароли обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ла Вела/Мальгароли снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ла Вела/Мальгароли может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Сакелларидис/Сакелларидис

Этот сезон Сакелларидис/Сакелларидис проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Сакелларидис/Сакелларидис снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Сакелларидис/Сакелларидис слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Сакелларидис/Сакелларидис допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Ла Вела/Мальгароли — Сакелларидис/Сакелларидис Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ла Вела/Мальгароли и Сакелларидис/Сакелларидис. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ла Вела/Мальгароли — Сакелларидис/Сакелларидис: порядок побьёт класс

Ла Вела/Мальгароли и Сакелларидис/Сакелларидис которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ла Вела/Мальгароли имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Сакелларидис/Сакелларидис хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ла Вела/Мальгароли. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Сакелларидис/Сакелларидис умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ла Вела/Мальгароли довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Сакелларидис/Сакелларидис вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ла Вела/Мальгароли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ла Вела/Мальгароли — Сакелларидис/Сакелларидис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ла Вела/Мальгароли и Сакелларидис/Сакелларидис сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ла Вела/Мальгароли, и Сакелларидис/Сакелларидис будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-597929-guerriride-rossi-dagostinokastanola-prognoz-i-stavki-ot-specialista-21-09-22/