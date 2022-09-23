Прогноз на бой Алекс Боднар (Свк) — Кенни Мохоноана (Ирл) 23-го сентября 2022 года

«Алекс Боднар (Свк)» – «Кенни Мохоноана (Ирл)». 23.09.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Алекс Боднар (Свк) проведет 23 сентября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Кенни Мохоноана (Ирл). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Алекс Боднар (Свк) — Кенни Мохоноана (Ирл) пройдет 23 сентября, и можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Алекс Боднар (Свк) имеет две победы нокаутом, а Кенни Мохоноана (Ирл) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алекс Боднар (Свк) — Кенни Мохоноана (Ирл):

победа Алекс Боднар (Свк) – 0, ничья – 0, победа Кенни Мохоноана (Ирл) – 0

Прогноз на матч Алекс Боднар (Свк) – Кенни Мохоноана (Ирл) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23 сентября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Алекс Боднар (Свк) станет победителем боя. Если выиграет Кенни Мохоноана (Ирл), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Алекс Боднар (Свк) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Алекс Боднар (Свк) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Алекс Боднар (Свк) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Алекс Боднар (Свк) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Алекс Боднар (Свк) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Кенни Мохоноана (Ирл) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Кенни Мохоноана (Ирл) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Кенни Мохоноана (Ирл) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Кенни Мохоноана (Ирл) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Кенни Мохоноана (Ирл) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Алекс Боднар (Свк) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Алекс Боднар (Свк) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Алекс Боднар (Свк) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Алекс Боднар (Свк) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Алекс Боднар (Свк) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Алекс Боднар (Свк) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Кенни Мохоноана (Ирл) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Кенни Мохоноана (Ирл) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Кенни Мохоноана (Ирл) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Кенни Мохоноана (Ирл) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Кенни Мохоноана (Ирл), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Алекс Боднар (Свк) – Кенни Мохоноана (Ирл) 23.09.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Алекс Боднар (Свк) и Кенни Мохоноана (Ирл). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Алекс Боднар (Свк) и Кенни Мохоноана (Ирл) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Алекс Боднар (Свк) и Кенни Мохоноана (Ирл). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Алекс Боднар (Свк) и Кенни Мохоноана (Ирл) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Алекс Боднар (Свк) и Кенни Мохоноана (Ирл) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Алекс Боднар (Свк) и Кенни Мохоноана (Ирл) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Алекс Боднар (Свк) — Кенни Мохоноана (Ирл) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Кенни Мохоноана (Ирл), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Алекс Боднар (Свк)

Несмотря на то, что Алекс Боднар (Свк) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Алекс Боднар (Свк) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Алекс Боднар (Свк) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Алекс Боднар (Свк) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Кенни Мохоноана (Ирл)

В данный момент Кенни Мохоноана (Ирл) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Кенни Мохоноана (Ирл) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Кенни Мохоноана (Ирл) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Кенни Мохоноана (Ирл) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Алекс Боднар (Свк) — Кенни Мохоноана (Ирл). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23 сентября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Алекс Боднар (Свк) — Кенни Мохоноана (Ирл) собираются ставить на то, что сильнее будет Алекс Боднар (Свк), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Алекс Боднар (Свк) сейчас находится на пике формы, так что Кенни Мохоноана (Ирл) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Алекс Боднар (Свк).

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