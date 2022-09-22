Прогноз на бой Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) — Мисаэль Лопес (США) 24-го сентября

«Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик)» – «Мисаэль Лопес (США)». 24.09.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 24-го сентября состоится интересный поединок Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) — Мисаэль Лопес (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 00:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) обладает несколькими чемпионскими титулами и 24-го сентября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Мисаэль Лопес (США), так что вряд ли в 00:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) — Мисаэль Лопес (США):

победа Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) – 0, ничья – 0, победа Мисаэль Лопес (США) – 0

Прогноз на матч Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) – Мисаэль Лопес (США) Бои, титульный бой, 24-го сентября :

Букмекерские конторы на бой Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) — Мисаэль Лопес (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Мисаэль Лопес (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Мисаэль Лопес (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Мисаэль Лопес (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Мисаэль Лопес (США) должен быть в хорошей физической форме. Мисаэль Лопес (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Мисаэль Лопес (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Мисаэль Лопес (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Мисаэль Лопес (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Мисаэль Лопес (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) – Мисаэль Лопес (США) 24.09.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) и Мисаэль Лопес (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) и Мисаэль Лопес (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) и Мисаэль Лопес (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) и Мисаэль Лопес (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) в данный момент сильнее, нежели Мисаэль Лопес (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик)

Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Мисаэль Лопес (США)

Сейчас Мисаэль Лопес (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Мисаэль Лопес (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Мисаэль Лопес (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Мисаэль Лопес (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Мисаэль Лопес (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) — Мисаэль Лопес (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 24-го сентября

На титульный бой Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) — Мисаэль Лопес (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Орландо Гонсалес-Руис (П-Рик) является очевидным фаворитом, ведь Мисаэль Лопес (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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