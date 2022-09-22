Прогноз на бой Альберто Трухильо (США) — Джейкоб Сильва (США) 24.09.2022

«Альберто Трухильо (США)» – «Джейкоб Сильва (США)». 24.09.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 24-го сентября 2022 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Альберто Трухильо (США) — Джейкоб Сильва (США). На ринге его участники появятся в 01:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Альберто Трухильо (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Альберто Трухильо (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 24-го сентября 2022 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джейкоб Сильва (США), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Альберто Трухильо (США) — Джейкоб Сильва (США):

победа Альберто Трухильо (США) – 1.26, ничья – 65, победа Джейкоб Сильва (США) – 3.74

Прогноз на матч Альберто Трухильо (США) – Джейкоб Сильва (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24-го сентября 2022 года :

Так как Альберто Трухильо (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.26. В то же время Джейкоб Сильва (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 3.74.

История личных встреч

На данный момент Альберто Трухильо (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Альберто Трухильо (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Альберто Трухильо (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Альберто Трухильо (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Джейкоб Сильва (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Джейкоб Сильва (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Джейкоб Сильва (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Джейкоб Сильва (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Джейкоб Сильва (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Альберто Трухильо (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Альберто Трухильо (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Альберто Трухильо (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Альберто Трухильо (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Альберто Трухильо (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Джейкоб Сильва (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джейкоб Сильва (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джейкоб Сильва (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джейкоб Сильва (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джейкоб Сильва (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Альберто Трухильо (США) – Джейкоб Сильва (США) 24.09.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Альберто Трухильо (США) и Джейкоб Сильва (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Альберто Трухильо (США) и Джейкоб Сильва (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Альберто Трухильо (США) легко справится с таким соперником, как Джейкоб Сильва (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Альберто Трухильо (США) — Джейкоб Сильва (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джейкоб Сильва (США).

Альберто Трухильо (США)

Альберто Трухильо (США) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Альберто Трухильо (США) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Альберто Трухильо (США) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Альберто Трухильо (США) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Альберто Трухильо (США) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Джейкоб Сильва (США)

Уже несколько лет Джейкоб Сильва (США) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Джейкоб Сильва (США) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Джейкоб Сильва (США) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Альберто Трухильо (США) — Джейкоб Сильва (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24-го сентября 2022 года

Так как Альберто Трухильо (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Джейкоб Сильва (США).

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Альберто Трухильо (США) — Джейкоб Сильва (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Джейкоб Сильва (США) выиграет нокаутом.

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