Прогноз на бой Оли Томпсон (Анг) — Адам Вичорек (Пол) 24.09.2022

«Оли Томпсон (Анг)» – «Адам Вичорек (Пол)». 24.09.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 24 сентября должен состояться бой Оли Томпсон (Анг) — Адам Вичорек (Пол), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:45 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Оли Томпсон (Анг) и Адам Вичорек (Пол) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 24 сентября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Оли Томпсон (Анг) — Адам Вичорек (Пол). Это будет продолжаться вплоть до 19:45 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Оли Томпсон (Анг) — Адам Вичорек (Пол):

победа Оли Томпсон (Анг) – 0, ничья – 0, победа Адам Вичорек (Пол) – 0

Прогноз на матч Оли Томпсон (Анг) – Адам Вичорек (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24 сентября :

Так как Оли Томпсон (Анг) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Адам Вичорек (Пол) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Оли Томпсон (Анг) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Оли Томпсон (Анг) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Оли Томпсон (Анг) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Оли Томпсон (Анг) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Оли Томпсон (Анг) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Адам Вичорек (Пол) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Адам Вичорек (Пол) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Адам Вичорек (Пол), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Адам Вичорек (Пол) должен быть в хорошей физической форме. Адам Вичорек (Пол) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Оли Томпсон (Анг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Оли Томпсон (Анг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Оли Томпсон (Анг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Оли Томпсон (Анг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Адам Вичорек (Пол) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Адам Вичорек (Пол) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Адам Вичорек (Пол) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Адам Вичорек (Пол) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Адам Вичорек (Пол), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Оли Томпсон (Анг) – Адам Вичорек (Пол) 24.09.22

Появление на ринге таких бойцов, как Оли Томпсон (Анг) и Адам Вичорек (Пол) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Оли Томпсон (Анг) и Адам Вичорек (Пол). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Оли Томпсон (Анг) и Адам Вичорек (Пол) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Оли Томпсон (Анг) — Адам Вичорек (Пол) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Оли Томпсон (Анг) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Оли Томпсон (Анг) в данный момент сильнее, нежели Адам Вичорек (Пол), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Оли Томпсон (Анг)

Хотя Оли Томпсон (Анг) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Оли Томпсон (Анг) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Оли Томпсон (Анг) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Оли Томпсон (Анг) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Оли Томпсон (Анг) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Адам Вичорек (Пол)

Адам Вичорек (Пол) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Адам Вичорек (Пол) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Адам Вичорек (Пол) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Адам Вичорек (Пол) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Адам Вичорек (Пол) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Оли Томпсон (Анг) — Адам Вичорек (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24 сентября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Оли Томпсон (Анг) — Адам Вичорек (Пол) собираются ставить на то, что сильнее будет Оли Томпсон (Анг), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Оли Томпсон (Анг) — Адам Вичорек (Пол) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Оли Томпсон (Анг) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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