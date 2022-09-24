Прогноз на бой Макси Хьюз (Вел) — Кид Гэлэхэд (Вел) 24 сентября

«Макси Хьюз (Вел)» – «Кид Гэлэхэд (Вел)». 24.09.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Макси Хьюз (Вел) — Кид Гэлэхэд (Вел) на 24.09.2022, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Макси Хьюз (Вел) и Кид Гэлэхэд (Вел) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 23:00.

В 23:00 по московскому времени Макси Хьюз (Вел) и Кид Гэлэхэд (Вел) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 24.09.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Макси Хьюз (Вел) и Кид Гэлэхэд (Вел) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Макси Хьюз (Вел).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Макси Хьюз (Вел) — Кид Гэлэхэд (Вел):

победа Макси Хьюз (Вел) – 2.88, ничья – 18, победа Кид Гэлэхэд (Вел) – 1.475

Прогноз на матч Макси Хьюз (Вел) – Кид Гэлэхэд (Вел) Бои, титульный бой, 24.09.2022 :

Так как Макси Хьюз (Вел) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 2.88. В то же время Кид Гэлэхэд (Вел) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.475.

История личных встреч

В профессиональной карьере Макси Хьюз (Вел) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Макси Хьюз (Вел) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Макси Хьюз (Вел) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Макси Хьюз (Вел) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Макси Хьюз (Вел) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Макси Хьюз (Вел) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Кид Гэлэхэд (Вел) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Кид Гэлэхэд (Вел) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Кид Гэлэхэд (Вел) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Кид Гэлэхэд (Вел) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Кид Гэлэхэд (Вел) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Макси Хьюз (Вел) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Макси Хьюз (Вел) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Макси Хьюз (Вел) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Макси Хьюз (Вел) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Макси Хьюз (Вел) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Макси Хьюз (Вел) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Кид Гэлэхэд (Вел) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Кид Гэлэхэд (Вел) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Кид Гэлэхэд (Вел) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Кид Гэлэхэд (Вел) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Макси Хьюз (Вел) – Кид Гэлэхэд (Вел) 24.09.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Макси Хьюз (Вел) и Кид Гэлэхэд (Вел) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Макси Хьюз (Вел) и Кид Гэлэхэд (Вел) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Макси Хьюз (Вел) и Кид Гэлэхэд (Вел) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Макси Хьюз (Вел) и Кид Гэлэхэд (Вел) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Макси Хьюз (Вел) сейчас находится на пике формы, так что Кид Гэлэхэд (Вел) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Макси Хьюз (Вел).

Спортивные прогнозисты считают, что Макси Хьюз (Вел) в данный момент сильнее, нежели Кид Гэлэхэд (Вел), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Макси Хьюз (Вел)

Так как Макси Хьюз (Вел) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Макси Хьюз (Вел) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Макси Хьюз (Вел) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Макси Хьюз (Вел) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Кид Гэлэхэд (Вел)

На сегодняшний день Кид Гэлэхэд (Вел) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Кид Гэлэхэд (Вел) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Кид Гэлэхэд (Вел) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Кид Гэлэхэд (Вел) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Макси Хьюз (Вел) — Кид Гэлэхэд (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 24.09.2022

Несмотря на то, что Макси Хьюз (Вел) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Кид Гэлэхэд (Вел) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Макси Хьюз (Вел) легко справится с таким соперником, как Кид Гэлэхэд (Вел). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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