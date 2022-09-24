Ухань Три Таунс — Цанчжоу Майти Лайонз: соперники не будут долго запрягать

Сегодня матч Ухань Три Таунс — Цанчжоу Майти Лайонз. Прогнозы и ставки от эксперта 24.09.22

«Ухань Три Таунс» – «Цанчжоу Майти Лайонз». 24.09.22. Прогноз и ставки на матч

Можно не сомневаться, что 24.09.2022 на стадионе не будет ни одного пустого места, ведь Ухань Три Таунс — Цанчжоу Майти Лайонз это не просто футбольный матч, а дерби, где встречаются принципиальные соперники. Чтобы не пропустить начало поединка, необходимо прийти на трибуны или включить телевизор до 14:30 по московскому времени. В этом сезоне команды уже встречались три месяца назад, и тогда футболисты клуба Ухань Три Таунс упустили победу, когда вели в счете в два мяча, но в итоге поединок завершился со счетом 3-3.



Команда Ухань Три Таунс и команда Цанчжоу Майти Лайонз, судя из стартовой заявки, выйдут на поле сильнейшими составами. Напомним, что ранее в СМИ говорилось о том, что в составе хозяев поля будут отсутствовать несколько ведущих футболистов. Эта информация существенным образом повлияла на котировки букмекеров, выставленных на этот матч. Наши прогнозисты считали, что оснований для такого завышенного коэффициента на победу команды Ухань Три Таунс в этом матче нет, так как отсутствие двух лидеров для такого клуба, каким является команда Ухань Три Таунс – не критично, так как глубина скамейки позволяет провести ротацию состава, без существенной потери качества игры. Тем более что сейчас стало известно о том, что лидеры все же сыграют. Мы думаем, что команда Ухань Три Таунс сегодня добьется уверенной победы над своими соперниками, так что, рекомендуем играть не только победу хозяев поля в этом матче, но и делать ставки на фору команды Ухань Три Таунс. Учитывая, что команды будут действовать основными составами, нам также кажутся вполне играбельными ставки на общий тотал больше в матче, так как хозяева вряд ли забьют менее двух голов, да и гостям вполне по силам наиграть на забитый мяч. Также здесь можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал голов команды Ухань Три Таунс на больше, исходя из того, что хозяева поля очень активно действуют в родных стенах. К примеру, в прошлом сезоне команда Ухань Три Таунс только в трех домашних матчах забила менее двух голов.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ухань Три Таунс — Цанчжоу Майти Лайонз:

С каждым днем коэффициент 1.364 на то, что выиграет футбольный клуб Ухань Три Таунс, только падает. А ставить на победу ФК Цанчжоу Майти Лайонз теперь намного выгоднее благодаря коэффициенту 7.8. На ничью принимаются ставки по котировке 5.35.

Прогноз на матч Ухань Три Таунс – Цанчжоу Майти Лайонз (Чемпионат Китая, матч национального перевентсва, воскресенье, 24.09.2022):Футбольный клуб Ухань Три Таунс получил от букмекеров на свою победу котировку 1.364, а по коэффициенту 7.8 можно сделать ставку на выигрыш ФК Цанчжоу Майти Лайонз. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Матч команды Ухань Три Таунс и команды Цанчжоу Майти Лайонз наши прогнозисты никак не могли оставить без внимания. И дело здесь не только в том, что он будет первым интересным футбольным противостоянием нынешнего сезона. У команд в прошлом сезоне сложились непростые взаимоотношения, так как в одном из матчей неправильное судейское решение привело к довольно драматичным последствиям. Сразу несколько футболистов в составах команд были удалены с поля за грубые нарушения и неспортивное поведение. В СМИ этот инцидент освещался, а затем было сказано, что футболисты помирились. Конечно, на публике оно может быть и так, но вряд ли инцидент можно считать полностью исчерпанным, так что, мы ждем горячего противостояния, тем более что матч будет обслуживать строгий рефери, который не скупится на предупреждения. Теперь о самой игре. Если сравнивать с прошлым сезоном, то существенных кадровых потерь клубы не понесли: да, некоторые футболисты ушли в другие клубы, но на их место пришли другие игроки. Поэтому тренерам не понадобилось менять тактическую схему игры команд, перестраивая ее под конкретного футболиста или группу футболистов. Напомним, что в прошлом сезоне команды действовали активно, то есть, пытались обострять ситуацию, а не ждали своего шанса, ориентируясь на контратаки. Чего-то подобного мы ждем в этом матче, тем более что все футболисты соскучились по игре, и будут стараться максимально проявить себя на поле.

Ухань Три Таунс – Цанчжоу Майти Лайонз 24.09.22

Поклонники футбола уже давно ожидают, когда 24.09.2022 на поле выйдут команды Ухань Три Таунс и Цанчжоу Майти Лайонз. По московскому времени прямая трансляция данного поединка пройдет в 14:30. Интерес к данной встрече возникает еще и потому, что уже два года команды между собой не играли. А в последнем очном противостоянии команды разошлись миром, завершив встречу со счетом 3-3.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В чемпионате страны команда Ухань Три Таунс и команда Цанчжоу Майти Лайонз всегда ведут борьбу только за высокие места в турнирной таблице. В текущем сезоне ситуация не изменилась. Оба клуба демонстрируют достойный футбол, обыгрывая своих соперников. Однако, по мнению экспертов нашего ресурса, в ближайшем матче клубам будет очень непросто добиться победы, так как команда Ухань Три Таунс и команда Цанчжоу Майти Лайонз – примерно равные соперники. Исходя из этого, мы думаем, что менеджерам и футболистам обеих команд придется постараться, чтобы предложить своим соперникам что-то необычное, благодаря чему можно будет праздновать успех в этом матче. По словам менеджеров обеих команд, команда Ухань Три Таунс и команда Цанчжоу Майти Лайонз подходят к очному противостоянию в оптимальных составах. Это означает, что на поле с первых минут игры будут присутствовать сильнейшие футболисты, от действий которых во многом зависит успех команд. Яркие индивидуальные противостояния известных футболистов – отличное украшение любого матча, а учитывая, что каждое касание мяча такими футболистами – несет потенциальную угрозу для ворот их соперников, мы думаем, что игра должна получиться зрелищной. Очные противостояния между командой Ухань Три Таунс и командой Цанчжоу Майти Лайонз всегда проходят в напряженной борьбе, так как не один из соперников не уступает друг другу в физической подготовке и мастерстве. В таких матчах важность своего поля уходит на второй план, так как в составе обеих команд достаточно мастеров высокого класса, которые могут демонстрировать отличный футбол на любом поле. Поэтому матч будет очень и очень интересным.



Прогноз Ухань Три Таунс – Цанчжоу Майти Лайонз (24.09.2022), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды Ухань Три Таунс. Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды Цанчжоу Майти Лайонз хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды Ухань Три Таунс в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды Цанчжоу Майти Лайонз способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды Цанчжоу Майти Лайонз, а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда Цанчжоу Майти Лайонз редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

Ухань Три Таунс

В последние годы футбольный клуб Ухань Три Таунс постоянно входит в тройку сильнейших в чемпионате, так что регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов. Но, как хозяева не стараются, все равно не могут стать чемпионами, ведь начинают борьбу за титул, но затем отставание от лидера только увеличивается. В данный момент оно достигло уже девяти очков, так что хоть футбольный клуб Ухань Три Таунс и идет вторым в чемпионате, но вернуться в борьбу за золотые медали будет не так просто. На своем поле команда показывает в этом сезоне уверенную игру, так что было только два поражения дома, и на родном стадионе футболисты клуба Ухань Три Таунс забивают в три раза больше мячей, чем пропускают. Сейчас хозяева выдают серию из семи побед подряд, но она никого не удивляет, так как команда играла по очень легкому календарю, где было много предсказуемых результатов. В этом поединке хозяевам не помогут левый защитник, а также центральный и опорный полузащитники. Под вопросом выход на поле правого нападающего.

Цанчжоу Майти Лайонз

В этом сезоне футболисты клуба Цанчжоу Майти Лайонз сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб Цанчжоу Майти Лайонз много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу Цанчжоу Майти Лайонз подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб Цанчжоу Майти Лайонз не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.

Интересные факты перед матчем Ухань Три Таунс – Цанчжоу Майти Лайонз

Букмекеры видят фаворитом матча команды Ухань Три Таунс и команды Цанчжоу Майти Лайонз хозяев поля. Однако эксперты нашего ресурса склоняются к мнению, что у команды Цанчжоу Майти Лайонз есть отличные шансы на то, чтобы взять очки в этом матче. Несмотря на то, что команда Ухань Три Таунс будет выступать в родных стенах и перед родными болельщиками, клуб не так превосходит своих соперников в классе, как это отражено в линии букмекерских контор. Команда Цанчжоу Майти Лайонз умеет играть против более сильных команд, при этом, клубу тоже необходимы очки, поэтому гости будут стараться атаковать и использовать свои моменты. Да и статистика противостояний между этими командами говорит о том, что команда Ухань Три Таунс никогда не обыгрывала футболистов команды Цанчжоу Майти Лайонз крупно, поэтому вряд ли это произойдет в сегодняшнем матче. Поэтому мы думаем, что команда Цанчжоу Майти Лайонз сможет удержать фору, заявленную букмекерами. Общий тотал матча мы считаем на меньше. Оба клуба в нынешнем сезоне не часто радуют своих болельщиков забитыми мячами. Учитывая, что в этом матче очки необходимо и одной, и другой команде, то здесь мы склонны считать низовой матч, так как оба клуба, в первую очередь, будут думать о защите собственных ворот. А вот нарушений и предупреждений в игре должно быть много. Сам фактор сложного противостояния говорит о том, что матч будет преимущественно проходить в центре поля, где футболисты обеих команд, будут срывать атаки друг друга, используя тактику мелкого фола. В связи с этим, арбитр будет много свистеть и раздавать карточки. Общий тотал угловых в этом матче, скорее всего, будет низовым, так как игра через центр поля не предполагает большое количество стандартов.

В игре победит Ухань Три Таунс — 1.364, ничья в игре — 5.35, в игре победит Цанчжоу Майти Лайонз — 7.8.



Ухань Три Таунс — Цанчжоу Майти Лайонз. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Китая 24.09.2022

Букмекеры полагают, что у команды Цанчжоу Майти Лайонз нет особых шансов против более мотивированного соперника, и наши эксперты полностью с этим согласны. Напомним, что хозяевам поля сейчас необходимы очки, да и по уровню игры они заметно превосходят своих соперников, которые вдобавок ко всему уже потеряли мотивацию в этом чемпионате. Напомним, что команда Цанчжоу Майти Лайонз еще раньше стала основным неудачником чемпионата, когда не смогла выиграть ни одного выездного матча. Да и вообще, гости в этом чемпионате действительно выглядят слабо, уступая даже откровенно слабым командам, видно, команда потратила последние силы на выход в элитный дивизион. Нет необходимости лишний раз напоминать о том, что в составе команды Ухань Три Таунс выступают настоящие профессионалы, которые успели зарекомендовать себя не только на клубном уровне, но и на уровне национальных сборных, эти футболисты умеют решать исходы матчей одним касанием, поэтому у гостей просто нет шансов в матче с таким грозным и мотивированным соперником. Так что, здесь мы солидарны с букмекерами, которые прогнозируют уверенную победу хозяев поля. Поэтому наш прогноз – фора команды Ухань Три Таунс в этом матче. Общий тотал тоже должен быть пробит, причем, необходимо делать ставки и на общий тотал забитых голов на больше и на индивидуальный тотал хозяев поля. В родных стенах команда Ухань Три Таунс играет очень мощно, особенно со слабыми соперниками, которым забивает не менее двух-трех мячей. Индивидуальный тотал угловых команды Ухань Три Таунс мы тоже советуем играть на больше, так как хозяева поля не перестают атаковать даже после нескольких забитых голов.

«Ухань Три Таунс»

Несмотря на ужасный старт сезона, руководство футбольного клуба Ухань Три Таунс не стало прибегать к крайним мерам и увольнять главного тренера, с которым связаны все последние успехи команды. Хоть и не сразу, но наставник все же сумел наладить игру хозяевам, которые начали слабо играть из-за потерь многих ключевых футболистов в межсезонье. За несколько месяцев новички сыграли с остальными игроками, так что футбольный клуб Ухань Три Таунс начал показывать более сыгранную игру, что позволило стабильно набирать очки. Команда постепенно поднялась из зоны вылета и начала карабкаться все выше по турнирной таблице, так что сейчас уже занимает девятую строчку, а до аутсайдеров расстояние в девять очков, которое позволяет не переживать за сохранение прописки. За семь последних туров хозяева не проиграли ни разу, одержав четыре победы. Пусть команда является слишком домашней, но все же набранных очков вполне хватает, чтобы в этом сезоне не переживать за свою судьбу. Не помогут хозяевам опорный полузащитник и правый вингер, не успевшие залечить травмы.



«Цанчжоу Майти Лайонз»

С каждым сезоном футбольный клуб Цанчжоу Майти Лайонз все хуже стартует, а на этот раз начало было просто провальным, ведь первыми очками получилось разжиться лишь в восьмом туре. По ходу этого сезона в команде было уже две тренерские отставки, а последний наставник все же смог немного улучшить игру, ведь если раньше гости находились на дне турнирной таблицы, то сейчас уже идут четырнадцатыми, немного опережая зону вылета. Правда, большинство очков набирается на домашней арене, а вот на выезде команда слишком много пропускает, да и забивает крайне редко. Тем не менее, с данным наставником футбольный клуб Цанчжоу Майти Лайонз проиграл лишь один раз в шести турах, одержав две победы. Дисквалификация помешает сыграть левому и центральному полузащитникам, а в лазарете пребывают правый защитник и резервный голкипер.

Статистика и личные встречи

Наши эксперты постоянно мониторят линии букмекерских контор в поисках интересных матчей. Если рассматривать футбольные матчи с практической точки зрения, то составить прогноз можно на любой футбольный матч, независимо от того, к какому чемпиону он относится. Это может быть даже самая неизвестная лига третьесортного чемпионата. Однако наши эксперты занимаются тем, что прогнозируют исходы и статистику тех футбольных матчей, смотреть которые предпочитают все любители футбола. Матчи топ-чемпионатов, которые собирают целые стадионы преданных болельщиков, а также многомиллионную армию болельщиков у экранов телевизоров – вот настоящая страсть наших экспертов. Нельзя сказать, что прогнозировать легко – нет, это тяжелый труд, требующий концентрации и тщательно анализа многочисленных факторов, которые могут оказать влияние на результат матча, однако нам нравится заниматься своим делом и делиться своими трудами с любителями футбола. Сегодня мы решили разобрать матч, соперниками в котором будут команда Ухань Три Таунс и команда Цанчжоу Майти Лайонз. Для обеих команд результат матча чрезвычайно важен, поэтому команды будут играть на встречных курсах, тем более что защита – не самая сильная сторона обеих команд. В текущем сезоне оба клуба сыграли большинство своих матчей на тотал больше, поэтому вряд ли в принципиальной игре они станут использовать защитную тактику, скорее всего, тренеры вновь будут играть в атакующий футбол, поэтому болельщиков ждет большое количество забитых мячей.

«Ухань Три Таунс» — «Цанчжоу Майти Лайонз»: кто фаворит грядущей встречи?

Ухань Три Таунс — Цанчжоу Майти Лайонз. Прогноз на футбол (24.09.22)

Матч, в котором встретятся команда Ухань Три Таунс и команда Цанчжоу Майти Лайонз не будет иметь серьезного влияния на расположение команд в турнирной таблице. Оба клуба находятся в середине турнирной таблице, до команд, ведущих борьбу за высокие места, дающие право на чемпионство или участие в престижных клубных турнирах, им не добраться, но и зона вылета нашим соперникам не грозит. Так что, команда Ухань Три Таунс и команда Цанчжоу Майти Лайонз могут сыграть в свое удовольствие, а менеджеры могут задействовать в этом матче молодых футболистов из ближайшего резерва, дав передохнуть своим лидерам. Букмекеры выстави практически равные коэффициенты на этот матч, отдав небольшое преимущество хозяевам поля. В принципе, такой подход вполне справедлив, так как родные трибуны дают футболистам команды Ухань Три Таунс некоторое преимущество. Но, несмотря на это, мы не будем делать ставки в этом матче на исход. Ограничимся ставками на статистику. Итак, первой ставкой, на которую стоит обратить внимание, является ставка на общий тотал забитых голов, мы советуем играть его на больше. Причем, индивидуальный тотал каждой команды мы тоже советуем играть на больше. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил мы рассматриваем на меньше, так как командам нет необходимости ломать друг другу ноги. И общий тотал угловых мы тоже рассматриваем на больше, так как оба клуба активно используют фланги во время атак. Кстати, все наши прогнозы можно проставить не только до начала матча, но и по ходу игры, тем более, ситуация на футбольном поле может резко меняться, поэтому бетторы получат некоторое преимущество.

Ухань Три Таунс — Цанчжоу Майти Лайонз: соперники не будут долго запрягать

Вопреки мнению, что прогнозировать спортивные события очень легко, отметим, что эксперты нашего ресурса тратят достаточно много времени для того чтобы спрогнозировать один единственный футбольный матч. Да, сейчас появилось огромное количество возможностей, которые существенно облегчают труд прогнозиста. Различные ресурсы и специальные программы, содержащие статистические данные выступлений футбольных команд, все это позволяет в считанные секунды находить нужную информацию. Однако анализировать ее и принимать решение должен именно прогнозист. Так что, прогнозисту важно верно оценить риски, а только потом сделать выбор относительно той или иной ставки на противостояние команды Ухань Три Таунс и команды Цанчжоу Майти Лайонз. Наличие большого количества информации вынуждает анализировать ее целиком, причем, некоторая информация может быть абсолютно бесполезной. В общем, наши эксперты подчеркивают, что прогнозировать футбольные матчи не так-то легко, как кажется, ведь выдать верный прогноз – это означает полностью оценить все возможные риски, все проверить и перепроверить, а это занимает достаточно много времени.

Футбольные аналитики отлично знают, что Ухань Три Таунс и Цанчжоу Майти Лайонз в этом сезоне хорошо играют в нападении, так что ставка в этой игре направлена на тотал мячей более 3.5.

Ухань Три Таунс – Цанчжоу Майти Лайонз: статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Ухань Три Таунс и команды Цанчжоу Майти Лайонз, по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Ухань Три Таунс и команды Цанчжоу Майти Лайонз сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Ухань Три Таунс и команды Цанчжоу Майти Лайонз довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.