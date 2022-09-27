Прогноз Коайкул/Конгкар — Аггарвал/Чайярин (27-го сентября), ставки и коэффициенты

Коайкул/Конгкар — Аггарвал/Чайярин. Прогноз, ставки на матч. ITF (27.09.22)

27-го сентября в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Коайкул/Конгкар , а противостоять в этом поединке будет Аггарвал/Чайярин.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Коайкул/Конгкар — Аггарвал/Чайярин, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 27-го сентября, а его начало по МСК будет в 08:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Коайкул/Конгкар. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Коайкул/Конгкар — Аггарвал/Чайярин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Коайкул/Конгкар имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 27-го сентября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Аггарвал/Чайярин. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 08:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Коайкул/Конгкар имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Коайкул/Конгкар

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Коайкул/Конгкар находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Коайкул/Конгкар является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Коайкул/Конгкар умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Коайкул/Конгкар обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Коайкул/Конгкар может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Аггарвал/Чайярин

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Аггарвал/Чайярин теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Аггарвал/Чайярин имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Аггарвал/Чайярин испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Аггарвал/Чайярин выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Аггарвал/Чайярин занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Коайкул/Конгкар» — «Аггарвал/Чайярин»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Коайкул/Конгкар и Аггарвал/Чайярин впервые будут встречаться между собой. Если Коайкул/Конгкар уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Аггарвал/Чайярин пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Коайкул/Конгкар демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Коайкул/Конгкар – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Коайкул/Конгкар — Аггарвал/Чайярин (27-го сентября), ставки и коэффициенты

Коайкул/Конгкар

На этом турнире именно Коайкул/Конгкар может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Коайкул/Конгкар отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Коайкул/Конгкар еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Коайкул/Конгкар не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Аггарвал/Чайярин

В этом сезоне Аггарвал/Чайярин не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Аггарвал/Чайярин сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Аггарвал/Чайярин допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Аггарвал/Чайярин допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Аггарвал/Чайярин демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Коайкул/Конгкар — Аггарвал/Чайярин Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Коайкул/Конгкар и Аггарвал/Чайярин. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Коайкул/Конгкар и Аггарвал/Чайярин встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Коайкул/Конгкар и Аггарвал/Чайярин довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Коайкул/Конгкар и Аггарвал/Чайярин подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Коайкул/Конгкар — Аггарвал/Чайярин: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Коайкул/Конгкар и Аггарвал/Чайярин из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Аггарвал/Чайярин относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Аггарвал/Чайярин проводит второй или третий матч. А вот Коайкул/Конгкар как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Коайкул/Конгкар, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Коайкул/Конгкар без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Коайкул/Конгкар вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Коайкул/Конгкар — Аггарвал/Чайярин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Коайкул/Конгкар и Аггарвал/Чайярин сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Коайкул/Конгкар, и Аггарвал/Чайярин будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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