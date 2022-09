China (TBL) — New Zealand (TBL). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.09.22)

Прогноз China (TBL) — New Zealand (TBL) (27 сентября), ставки и коэффициенты

China (TBL) — New Zealand (TBL) (27-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

27-го сентября 2022 года в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Table Basketball League, в котором на своей площадке местный клуб China (TBL) примет соперника по национальному первенству New Zealand (TBL).

27-го сентября 2022 года снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет China (TBL) – New Zealand (TBL), который начнется в 16:30 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба China (TBL) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



China (TBL) — New Zealand (TBL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

China (TBL)

К данному поединку баскетбольный клуб China (TBL) подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб China (TBL) играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей China (TBL) подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



New Zealand (TBL)

Президент баскетбольного клуба New Zealand (TBL) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба New Zealand (TBL) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб New Zealand (TBL) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

«China (TBL)» — «New Zealand (TBL)»: прогноз автора

China (TBL) — New Zealand (TBL). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.09.22)

China (TBL)

New Zealand (TBL)

Сегодня матч China (TBL) — New Zealand (TBL) Прогнозы от БК «БалтБет»

China (TBL) — New Zealand (TBL): снова ждем результативной игры

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб China (TBL) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба China (TBL) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба China (TBL) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

СЕГОДНЯ МАТЧ China (TBL) — New Zealand (TBL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

