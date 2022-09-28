Клаасен/Ламмонс — Мартинес/Муньяр Клар: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Клаасен/Ламмонс — Мартинес/Муньяр Клар (28.09.2022), ставки и коэффициенты

Клаасен/Ламмонс — Мартинес/Муньяр Клар (28-го сентября), ставки и коэффициенты

28-го сентября в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Клаасен/Ламмонс , а противостоять в этом поединке будет Мартинес/Муньяр Клар.



Буквально несколько дней назад Клаасен/Ламмонс и Мартинес/Муньяр Клар играли свои матчи, а теперь уже 28-го сентября им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 05:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Клаасен/Ламмонс имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Клаасен/Ламмонс — Мартинес/Муньяр Клар. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Клаасен/Ламмонс имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 28-го сентября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Мартинес/Муньяр Клар. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 05:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Клаасен/Ламмонс имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Клаасен/Ламмонс

Так как Клаасен/Ламмонс выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Клаасен/Ламмонс снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Клаасен/Ламмонс, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Клаасен/Ламмонс чем-то удивить, пока не ясно.



Мартинес/Муньяр Клар

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Мартинес/Муньяр Кларв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Мартинес/Муньяр Клар играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Мартинес/Муньяр Клар держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Мартинес/Муньяр Клар демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Мартинес/Муньяр Клар находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Клаасен/Ламмонс и Мартинес/Муньяр Клар уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Клаасен/Ламмонс — Мартинес/Муньяр Клар (28-го сентября), ставки и коэффициенты

Клаасен/Ламмонс

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Клаасен/Ламмонс, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Клаасен/Ламмонс уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Клаасен/Ламмонс старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Клаасен/Ламмонс, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Клаасен/Ламмонс не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Клаасен/Ламмонс все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Клаасен/Ламмонс точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Мартинес/Муньяр Клар

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Мартинес/Муньяр Клар хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Мартинес/Муньяр Клар никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Мартинес/Муньяр Клар сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Мартинес/Муньяр Клар всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Клаасен/Ламмонс — Мартинес/Муньяр Клар Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Клаасен/Ламмонс и Мартинес/Муньяр Клар аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Клаасен/Ламмонс и Мартинес/Муньяр Клар обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Клаасен/Ламмонс и Мартинес/Муньяр Клар постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Клаасен/Ламмонс — Мартинес/Муньяр Клар: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Клаасен/Ламмонс и Мартинес/Муньяр Клар из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Мартинес/Муньяр Клар относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Мартинес/Муньяр Клар проводит второй или третий матч. А вот Клаасен/Ламмонс как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Клаасен/Ламмонс, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Клаасен/Ламмонс без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Клаасен/Ламмонс вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Клаасен/Ламмонс — Мартинес/Муньяр Клар. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Клаасен/Ламмонс и Мартинес/Муньяр Клар. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Клаасен/Ламмонс и для Мартинес/Муньяр Клар, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-575482-anzhelika-radzhi-anastasiya-suhotina-prognoz-professionala-na-tennis-27-09-22/