Прогноз Перпетуаль Юниверсити Алтас — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс (28-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

Перпетуаль Юниверсити Алтас — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс. Прогноз, ставки на матч (28.09.22)

28-го сентября 2022 года в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас примет соперника по национальному первенству Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс.



В последней встрече баскетбольных клубов Перпетуаль Юниверсити Алтас и Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 28-го сентября 2022 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 07:00 по МСК.



Перпетуаль Юниверсити Алтас — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас проводит на своей площадке, и 28-го сентября 2022 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 07:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Перпетуаль Юниверсити Алтас, а один раз сильнее были игроки БК Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс.

Перпетуаль Юниверсити Алтас

На этот матч баскетболисты клуба Перпетуаль Юниверсити Алтас выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч

Вплоть до 28-го сентября 2022 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Перпетуаль Юниверсити Алтас — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс. А так как начало встречи в 07:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Перпетуаль Юниверсити Алтас — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс. Прогноз, ставки на матч(28.09.22)

Перпетуаль Юниверсити Алтас

Сейчас баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Перпетуаль Юниверсити Алтас вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс

Два года назад баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Перпетуаль Юниверсити Алтас — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 28-го сентября 2022 года, и в его рамках состоится поединок Перпетуаль Юниверсити Алтас — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 07:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Перпетуаль Юниверсити Алтас — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс: хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Перпетуаль Юниверсити Алтас провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Перпетуаль Юниверсити Алтас показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Перпетуаль Юниверсити Алтас и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Перпетуаль Юниверсити Алтас — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Перпетуаль Юниверсити Алтас является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Перпетуаль Юниверсити Алтас проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Перпетуаль Юниверсити Алтас нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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