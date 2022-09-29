Прогноз на бой Липен Чжан (Кит) — Сайгид Изагахмаев (Рос) 29.09.2022

«Липен Чжан (Кит)» – «Сайгид Изагахмаев (Рос)». 29.09.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Липен Чжан (Кит) проведет 29-го сентября 2022 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Сайгид Изагахмаев (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 15:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Липен Чжан (Кит) — Сайгид Изагахмаев (Рос) пройдет 29-го сентября 2022 года, и можно не сомневаться, что в 15:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Липен Чжан (Кит) имеет две победы нокаутом, а Сайгид Изагахмаев (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Липен Чжан (Кит) — Сайгид Изагахмаев (Рос):

победа Липен Чжан (Кит) – 0, ничья – 0, победа Сайгид Изагахмаев (Рос) – 0

Прогноз на матч Липен Чжан (Кит) – Сайгид Изагахмаев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29-го сентября 2022 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Липен Чжан (Кит) не очень выгодно, а вот Сайгид Изагахмаев (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Липен Чжан (Кит) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Липен Чжан (Кит) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Липен Чжан (Кит) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Липен Чжан (Кит) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Липен Чжан (Кит) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Сайгид Изагахмаев (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Сайгид Изагахмаев (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Сайгид Изагахмаев (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Сайгид Изагахмаев (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Сайгид Изагахмаев (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Липен Чжан (Кит) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Липен Чжан (Кит) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Липен Чжан (Кит) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Липен Чжан (Кит) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Сайгид Изагахмаев (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Сайгид Изагахмаев (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Сайгид Изагахмаев (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Сайгид Изагахмаев (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Сайгид Изагахмаев (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Липен Чжан (Кит) – Сайгид Изагахмаев (Рос) 29.09.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Липен Чжан (Кит) и Сайгид Изагахмаев (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Липен Чжан (Кит) и Сайгид Изагахмаев (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Липен Чжан (Кит) и Сайгид Изагахмаев (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Липен Чжан (Кит) и Сайгид Изагахмаев (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Липен Чжан (Кит) будет намного сильнее, чем Сайгид Изагахмаев (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Липен Чжан (Кит) — Сайгид Изагахмаев (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Сайгид Изагахмаев (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Липен Чжан (Кит)

В своей профессиональной карьере Липен Чжан (Кит) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Липен Чжан (Кит) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Липен Чжан (Кит) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Липен Чжан (Кит) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Липен Чжан (Кит) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Сайгид Изагахмаев (Рос)

Сейчас Сайгид Изагахмаев (Рос) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Сайгид Изагахмаев (Рос) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Сайгид Изагахмаев (Рос) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Сайгид Изагахмаев (Рос) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Сайгид Изагахмаев (Рос) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Липен Чжан (Кит) — Сайгид Изагахмаев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29-го сентября 2022 года

Никто не сомневается, что Липен Чжан (Кит) намного сильнее, чем Сайгид Изагахмаев (Рос), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Липен Чжан (Кит) легко справится с таким соперником, как Сайгид Изагахмаев (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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