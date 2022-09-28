Прогноз Рибейро Лаго/Флорес — Кимхи/Эллоук (28 сентября), ставки и коэффициенты

Рибейро Лаго/Флорес — Кимхи/Эллоук. Прогноз, ставки на матч. ITF (28.09.22)

28.09.2022 в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Рибейро Лаго/Флорес , а противостоять в этом поединке будет Кимхи/Эллоук.



Так как теннисный поединок Рибейро Лаго/Флорес — Кимхи/Эллоук пройдет уже 28.09.2022, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 22:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Рибейро Лаго/Флорес на тот момент намного сильнее, нежели Кимхи/Эллоук.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рибейро Лаго/Флорес — Кимхи/Эллоук:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Рибейро Лаго/Флорес — Кимхи/Эллоук, которая пройдет 28.09.2022 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 22:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Рибейро Лаго/Флорес

Так как Рибейро Лаго/Флорес выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Рибейро Лаго/Флорес снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Рибейро Лаго/Флорес, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Рибейро Лаго/Флорес чем-то удивить, пока не ясно.



Кимхи/Эллоук

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Кимхи/Эллоук на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Кимхи/Эллоук демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Кимхи/Эллоук имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Кимхи/Эллоук намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Кимхи/Эллоук не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Кимхи/Эллоук будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Кимхи/Эллоук и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Кимхи/Эллоук умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Рибейро Лаго/Флорес» — «Кимхи/Эллоук»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Рибейро Лаго/Флорес и Кимхи/Эллоук. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Рибейро Лаго/Флорес и Кимхи/Эллоук продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Рибейро Лаго/Флорес — Кимхи/Эллоук (28.09.2022), ставки и коэффициенты

Рибейро Лаго/Флорес

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Рибейро Лаго/Флорес, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Рибейро Лаго/Флорес уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Рибейро Лаго/Флорес старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Рибейро Лаго/Флорес, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Рибейро Лаго/Флорес не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Рибейро Лаго/Флорес все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Рибейро Лаго/Флорес точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Кимхи/Эллоук

В этом сезоне Кимхи/Эллоук не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Кимхи/Эллоук сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Кимхи/Эллоук допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Кимхи/Эллоук допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Кимхи/Эллоук демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Рибейро Лаго/Флорес — Кимхи/Эллоук Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Рибейро Лаго/Флорес и Кимхи/Эллоук, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Рибейро Лаго/Флорес и Кимхи/Эллоук играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Рибейро Лаго/Флорес, и Кимхи/Эллоук неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Рибейро Лаго/Флорес — Кимхи/Эллоук: порядок побьёт класс

Рибейро Лаго/Флорес и Кимхи/Эллоук которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Рибейро Лаго/Флорес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кимхи/Эллоук хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Рибейро Лаго/Флорес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кимхи/Эллоук умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Рибейро Лаго/Флорес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кимхи/Эллоук вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Рибейро Лаго/Флорес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рибейро Лаго/Флорес — Кимхи/Эллоук. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Рибейро Лаго/Флорес и Кимхи/Эллоук.



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