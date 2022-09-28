Прогноз на бой Коннор Марсден (Вел) — Мартин МакДонах (Анг) 30.09.2022

«Коннор Марсден (Вел)» – «Мартин МакДонах (Анг)». 30.09.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Коннор Марсден (Вел) — Мартин МакДонах (Анг) на 30 сентября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Коннор Марсден (Вел) и Мартин МакДонах (Анг) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 23:00.

Стало известно, что именно 30 сентября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Коннор Марсден (Вел) — Мартин МакДонах (Анг). По Москве начало данного поединка будет в 23:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Коннор Марсден (Вел) — Мартин МакДонах (Анг):

победа Коннор Марсден (Вел) – 2.468, ничья – 18, победа Мартин МакДонах (Анг) – 1.625

Прогноз на матч Коннор Марсден (Вел) – Мартин МакДонах (Анг) Бои, титульный бой, 30 сентября :

Ставки по коэффициенту 2.468 окажутся выигрышными, если Коннор Марсден (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Мартин МакДонах (Анг), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 1.625.

История личных встреч

На профессиональном ринге Коннор Марсден (Вел) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Коннор Марсден (Вел) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Коннор Марсден (Вел) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Коннор Марсден (Вел) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Коннор Марсден (Вел) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Мартин МакДонах (Анг) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Мартин МакДонах (Анг) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Мартин МакДонах (Анг), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Мартин МакДонах (Анг) должен быть в хорошей физической форме. Мартин МакДонах (Анг) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Коннор Марсден (Вел) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Коннор Марсден (Вел) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Коннор Марсден (Вел) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Коннор Марсден (Вел) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Коннор Марсден (Вел) валится с ног. К тому же, Коннор Марсден (Вел) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Коннор Марсден (Вел) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Мартин МакДонах (Анг) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Мартин МакДонах (Анг) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Мартин МакДонах (Анг) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Мартин МакДонах (Анг) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Мартин МакДонах (Анг), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Коннор Марсден (Вел) – Мартин МакДонах (Анг) 30.09.22

Появление на ринге таких бойцов, как Коннор Марсден (Вел) и Мартин МакДонах (Анг) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Коннор Марсден (Вел) и Мартин МакДонах (Анг). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Коннор Марсден (Вел) и Мартин МакДонах (Анг) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Коннор Марсден (Вел) сейчас находится на пике формы, так что Мартин МакДонах (Анг) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Коннор Марсден (Вел).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Коннор Марсден (Вел) и Мартин МакДонах (Анг), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Мартин МакДонах (Анг) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Коннор Марсден (Вел)

На самом деле Коннор Марсден (Вел) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Коннор Марсден (Вел) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Коннор Марсден (Вел) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Коннор Марсден (Вел) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Коннор Марсден (Вел) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Мартин МакДонах (Анг)

В данный момент Мартин МакДонах (Анг) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Мартин МакДонах (Анг) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Мартин МакДонах (Анг) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Мартин МакДонах (Анг) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Коннор Марсден (Вел) — Мартин МакДонах (Анг). Прогноз и ставки на матч. Бои 30 сентября

Вряд ли Коннор Марсден (Вел) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Мартин МакДонах (Анг), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Коннор Марсден (Вел) будет намного сильнее, чем Мартин МакДонах (Анг), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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