Прогноз на бой Лукас Баллингалл (Вел) — Бой Джонс (Вел) 01-го октября 2022 года

«Лукас Баллингалл (Вел)» – «Бой Джонс (Вел)». 01.10.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Лукас Баллингалл (Вел) — Бой Джонс (Вел) на 01 октября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Лукас Баллингалл (Вел) и Бой Джонс (Вел) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 00:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Лукас Баллингалл (Вел) — Бой Джонс (Вел) пройдет 01 октября, и можно не сомневаться, что в 00:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Лукас Баллингалл (Вел) имеет две победы нокаутом, а Бой Джонс (Вел) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лукас Баллингалл (Вел) — Бой Джонс (Вел):

победа Лукас Баллингалл (Вел) – 1.195, ничья – 22, победа Бой Джонс (Вел) – 5.05

Прогноз на матч Лукас Баллингалл (Вел) – Бой Джонс (Вел) Бои, титульный бой, 01 октября :

Ставки по коэффициенту 1.195 окажутся выигрышными, если Лукас Баллингалл (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Бой Джонс (Вел), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 5.05.

История личных встреч

В профессиональной карьере Лукас Баллингалл (Вел) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Лукас Баллингалл (Вел) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Лукас Баллингалл (Вел) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Лукас Баллингалл (Вел) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Лукас Баллингалл (Вел) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Лукас Баллингалл (Вел) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Бой Джонс (Вел) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Бой Джонс (Вел) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Бой Джонс (Вел) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Бой Джонс (Вел) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Бой Джонс (Вел) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Лукас Баллингалл (Вел) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Лукас Баллингалл (Вел) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Лукас Баллингалл (Вел) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Лукас Баллингалл (Вел) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Лукас Баллингалл (Вел) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Лукас Баллингалл (Вел) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Бой Джонс (Вел) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Бой Джонс (Вел) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Бой Джонс (Вел) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Бой Джонс (Вел) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Бой Джонс (Вел) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Бой Джонс (Вел) должен задуматься о своей обороне.

Лукас Баллингалл (Вел) – Бой Джонс (Вел) 01.10.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Лукас Баллингалл (Вел) и Бой Джонс (Вел), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Лукас Баллингалл (Вел) и Бой Джонс (Вел). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Лукас Баллингалл (Вел) и Бой Джонс (Вел) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Лукас Баллингалл (Вел) и Бой Джонс (Вел) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Лукас Баллингалл (Вел) и Бой Джонс (Вел), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Лукас Баллингалл (Вел) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Лукас Баллингалл (Вел) — Бой Джонс (Вел) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Бой Джонс (Вел) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Лукас Баллингалл (Вел)

Хотя Лукас Баллингалл (Вел) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Лукас Баллингалл (Вел) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Лукас Баллингалл (Вел) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Лукас Баллингалл (Вел) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Лукас Баллингалл (Вел) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Бой Джонс (Вел)

Сейчас Бой Джонс (Вел) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Бой Джонс (Вел) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Бой Джонс (Вел) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Бой Джонс (Вел) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Бой Джонс (Вел) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Лукас Баллингалл (Вел) — Бой Джонс (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 01 октября

Так как Лукас Баллингалл (Вел) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Бой Джонс (Вел).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Лукас Баллингалл (Вел) будет намного сильнее, чем Бой Джонс (Вел), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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