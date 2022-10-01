Прогноз на бой Риого Такахаши (Япо) — Хо Тэк Ох (Кор) 01-го октября 2022 года

«Риого Такахаши (Япо)» – «Хо Тэк Ох (Кор)». 01.10.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 01-го октября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Риого Такахаши (Япо) — Хо Тэк Ох (Кор). На ринге его участники появятся в 03:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Риого Такахаши (Япо) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 03:00 по московскому времени Риого Такахаши (Япо) и Хо Тэк Ох (Кор) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 01-го октября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Риого Такахаши (Япо) и Хо Тэк Ох (Кор) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Риого Такахаши (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Риого Такахаши (Япо) — Хо Тэк Ох (Кор):

победа Риого Такахаши (Япо) – 0, ничья – 0, победа Хо Тэк Ох (Кор) – 0

Прогноз на матч Риого Такахаши (Япо) – Хо Тэк Ох (Кор) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01-го октября :

Букмекерские конторы на бой Риого Такахаши (Япо) — Хо Тэк Ох (Кор) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Риого Такахаши (Япо) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Риого Такахаши (Япо) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Риого Такахаши (Япо) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Риого Такахаши (Япо) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Риого Такахаши (Япо) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Хо Тэк Ох (Кор) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Хо Тэк Ох (Кор) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Хо Тэк Ох (Кор), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Хо Тэк Ох (Кор) должен быть в хорошей физической форме. Хо Тэк Ох (Кор) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Риого Такахаши (Япо) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Риого Такахаши (Япо) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Риого Такахаши (Япо) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Риого Такахаши (Япо) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Риого Такахаши (Япо) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Риого Такахаши (Япо) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Хо Тэк Ох (Кор) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Хо Тэк Ох (Кор) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Хо Тэк Ох (Кор) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Хо Тэк Ох (Кор) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Хо Тэк Ох (Кор) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Хо Тэк Ох (Кор) должен задуматься о своей обороне.

Риого Такахаши (Япо) – Хо Тэк Ох (Кор) 01.10.22

Появление на ринге таких бойцов, как Риого Такахаши (Япо) и Хо Тэк Ох (Кор) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Риого Такахаши (Япо) и Хо Тэк Ох (Кор). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Риого Такахаши (Япо) и Хо Тэк Ох (Кор) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Риого Такахаши (Япо) и Хо Тэк Ох (Кор) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Риого Такахаши (Япо) и Хо Тэк Ох (Кор) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Риого Такахаши (Япо) легко справится с таким соперником, как Хо Тэк Ох (Кор). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Риого Такахаши (Япо) в данный момент сильнее, нежели Хо Тэк Ох (Кор), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Риого Такахаши (Япо)

Так как Риого Такахаши (Япо) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Риого Такахаши (Япо) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Риого Такахаши (Япо) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Риого Такахаши (Япо) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Хо Тэк Ох (Кор)

Сейчас Хо Тэк Ох (Кор) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Хо Тэк Ох (Кор) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Хо Тэк Ох (Кор) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Хо Тэк Ох (Кор) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Хо Тэк Ох (Кор) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Риого Такахаши (Япо) — Хо Тэк Ох (Кор). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01-го октября

На титульный бой Риого Такахаши (Япо) — Хо Тэк Ох (Кор) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Риого Такахаши (Япо) является очевидным фаворитом, ведь Хо Тэк Ох (Кор) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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