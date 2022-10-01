Прогноз на бой Тимофей Настюхин (Рос) — Халил Амир (Тур) 01.10.2022

«Тимофей Настюхин (Рос)» – «Халил Амир (Тур)». 01.10.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Тимофей Настюхин (Рос) проведет 01.10.2022, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Халил Амир (Тур). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 05:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 01.10.2022 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Тимофей Настюхин (Рос) — Халил Амир (Тур). По Москве начало данного поединка будет в 05:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тимофей Настюхин (Рос) — Халил Амир (Тур):

победа Тимофей Настюхин (Рос) – 0, ничья – 0, победа Халил Амир (Тур) – 0

Прогноз на матч Тимофей Настюхин (Рос) – Халил Амир (Тур) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01.10.2022 :

Так как Тимофей Настюхин (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Халил Амир (Тур) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Тимофей Настюхин (Рос) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Тимофей Настюхин (Рос) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Тимофей Настюхин (Рос) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Тимофей Настюхин (Рос) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Тимофей Настюхин (Рос) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Тимофей Настюхин (Рос) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Халил Амир (Тур) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Халил Амир (Тур) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Халил Амир (Тур) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Халил Амир (Тур) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Халил Амир (Тур) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Тимофей Настюхин (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Тимофей Настюхин (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Тимофей Настюхин (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Тимофей Настюхин (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Тимофей Настюхин (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Тимофей Настюхин (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Халил Амир (Тур) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Халил Амир (Тур) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Халил Амир (Тур) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Халил Амир (Тур) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Халил Амир (Тур) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Тимофей Настюхин (Рос) – Халил Амир (Тур) 01.10.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Тимофей Настюхин (Рос) и Халил Амир (Тур). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Тимофей Настюхин (Рос) и Халил Амир (Тур) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Тимофей Настюхин (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Халил Амир (Тур) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Тимофей Настюхин (Рос).

Спортивные прогнозисты считают, что Тимофей Настюхин (Рос) в данный момент сильнее, нежели Халил Амир (Тур), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Тимофей Настюхин (Рос)

Так как Тимофей Настюхин (Рос) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Тимофей Настюхин (Рос) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Тимофей Настюхин (Рос) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Тимофей Настюхин (Рос) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Халил Амир (Тур)

Сейчас Халил Амир (Тур) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Халил Амир (Тур) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Халил Амир (Тур) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Халил Амир (Тур) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Халил Амир (Тур) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Тимофей Настюхин (Рос) — Халил Амир (Тур). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01.10.2022

В этом поединке Тимофей Настюхин (Рос) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Халил Амир (Тур), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Тимофей Настюхин (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Халил Амир (Тур) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Тимофей Настюхин (Рос).

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