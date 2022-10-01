Прогноз на бой Нонг Штамп (Таи) — Хаятун Джихин Раджун (Млз) 01 октября

«Нонг Штамп (Таи)» – «Хаятун Джихин Раджун (Млз)». 01.10.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Нонг Штамп (Таи) — Хаятун Джихин Раджун (Млз) на 01.10.2022, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Нонг Штамп (Таи) и Хаятун Джихин Раджун (Млз) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 05:00.

Сейчас Нонг Штамп (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 01.10.2022 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Хаятун Джихин Раджун (Млз), так что вряд ли в 05:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нонг Штамп (Таи) — Хаятун Джихин Раджун (Млз):

победа Нонг Штамп (Таи) – 0, ничья – 0, победа Хаятун Джихин Раджун (Млз) – 0

Прогноз на матч Нонг Штамп (Таи) – Хаятун Джихин Раджун (Млз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01.10.2022 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Нонг Штамп (Таи) не очень выгодно, а вот Хаятун Джихин Раджун (Млз) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Нонг Штамп (Таи) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Нонг Штамп (Таи) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Нонг Штамп (Таи) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Нонг Штамп (Таи) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Нонг Штамп (Таи) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Нонг Штамп (Таи) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Хаятун Джихин Раджун (Млз) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Хаятун Джихин Раджун (Млз) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Хаятун Джихин Раджун (Млз), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Хаятун Джихин Раджун (Млз) должен быть в хорошей физической форме. Хаятун Джихин Раджун (Млз) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Нонг Штамп (Таи) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Нонг Штамп (Таи) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Нонг Штамп (Таи) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Нонг Штамп (Таи) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Нонг Штамп (Таи) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Нонг Штамп (Таи) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Хаятун Джихин Раджун (Млз) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Хаятун Джихин Раджун (Млз) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Хаятун Джихин Раджун (Млз) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Хаятун Джихин Раджун (Млз) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Хаятун Джихин Раджун (Млз) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Хаятун Джихин Раджун (Млз) должен задуматься о своей обороне.

Нонг Штамп (Таи) – Хаятун Джихин Раджун (Млз) 01.10.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Нонг Штамп (Таи) и Хаятун Джихин Раджун (Млз) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Нонг Штамп (Таи) и Хаятун Джихин Раджун (Млз). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Нонг Штамп (Таи) и Хаятун Джихин Раджун (Млз) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Нонг Штамп (Таи) и Хаятун Джихин Раджун (Млз) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Нонг Штамп (Таи) — Хаятун Джихин Раджун (Млз) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Нонг Штамп (Таи) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Нонг Штамп (Таи) в данный момент сильнее, нежели Хаятун Джихин Раджун (Млз), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Нонг Штамп (Таи)

Как бы Нонг Штамп (Таи) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Нонг Штамп (Таи) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Нонг Штамп (Таи) дрался на ринге только с представителями своей страны. Нонг Штамп (Таи) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Нонг Штамп (Таи) совершенно не работает над собственной защитой.

Хаятун Джихин Раджун (Млз)

Последний раз Хаятун Джихин Раджун (Млз) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Хаятун Джихин Раджун (Млз) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Хаятун Джихин Раджун (Млз) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Хаятун Джихин Раджун (Млз) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Хаятун Джихин Раджун (Млз)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Хаятун Джихин Раджун (Млз) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Нонг Штамп (Таи) — Хаятун Джихин Раджун (Млз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01.10.2022

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Нонг Штамп (Таи) — Хаятун Джихин Раджун (Млз) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Нонг Штамп (Таи) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Нонг Штамп (Таи) сейчас находится на пике формы, так что Хаятун Джихин Раджун (Млз) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Нонг Штамп (Таи).

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