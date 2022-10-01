Тиранте/Торрес — Бурручага/Диас Акоста. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.10.22)

Прогноз Тиранте/Торрес — Бурручага/Диас Акоста (01.10.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Тиранте/Торрес — Бурручага/Диас Акоста 01-го октября 2022 года

01-го октября 2022 года в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Тиранте/Торрес , а противостоять в этом поединке будет Бурручага/Диас Акоста.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Тиранте/Торрес — Бурручага/Диас Акоста можно будет вплоть до 01:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 01-го октября 2022 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Тиранте/Торрес и Бурручага/Диас Акоста еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тиранте/Торрес — Бурручага/Диас Акоста:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 01-го октября 2022 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Тиранте/Торрес и Бурручага/Диас Акоста. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 01:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Тиранте/Торрес имеет на своем счету три победы, Бурручага/Диас Акоста может похвастаться четырьмя.

Тиранте/Торрес

На данный момент Тиранте/Торрес является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Тиранте/Торрес однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Тиранте/Торрес демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Тиранте/Торрес хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Тиранте/Торрес часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Бурручага/Диас Акоста

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Бурручага/Диас Акоста теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Бурручага/Диас Акоста имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Бурручага/Диас Акоста испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Бурручага/Диас Акоста выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Бурручага/Диас Акоста занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

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Тиранте/Торрес — Бурручага/Диас Акоста. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.10.22)

Тиранте/Торрес

В этом сезоне Тиранте/Торрес демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Тиранте/Торрес уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Тиранте/Торрес любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Тиранте/Торрес часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Тиранте/Торрес умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Бурручага/Диас Акоста

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Бурручага/Диас Акоста все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Бурручага/Диас Акоста сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Бурручага/Диас Акоста все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Бурручага/Диас Акоста предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Тиранте/Торрес — Бурручага/Диас Акоста Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Тиранте/Торрес и Бурручага/Диас Акоста начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Тиранте/Торрес и Бурручага/Диас Акоста показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Тиранте/Торрес и Бурручага/Диас Акоста провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Тиранте/Торрес и Бурручага/Диас Акоста действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Тиранте/Торрес — Бурручага/Диас Акоста: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Тиранте/Торрес и Бурручага/Диас Акоста из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Бурручага/Диас Акоста относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Бурручага/Диас Акоста проводит второй или третий матч. А вот Тиранте/Торрес как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Тиранте/Торрес, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Тиранте/Торрес без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Тиранте/Торрес вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тиранте/Торрес — Бурручага/Диас Акоста. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Тиранте/Торрес и Бурручага/Диас Акоста. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Тиранте/Торрес и для Бурручага/Диас Акоста, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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