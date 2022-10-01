Маттиа ДОрази — Гуэльфо Бальдовинетти. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.10.22)

Прогноз Маттиа ДОрази — Гуэльфо Бальдовинетти (01 октября), ставки и коэффициенты

Маттиа ДОрази — Гуэльфо Бальдовинетти (01.10.2022), ставки и коэффициенты

01.10.2022 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Маттиа ДОрази , а противостоять в этом поединке будет Гуэльфо Бальдовинетти.



Судья теннисного матча Маттиа ДОрази — Гуэльфо Бальдовинетти должен дать знак о старте игры в 12:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 01.10.2022, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Маттиа ДОрази и Гуэльфо Бальдовинетти более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Маттиа ДОрази имеет четыре победы, то Гуэльфо Бальдовинетти может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Маттиа ДОрази — Гуэльфо Бальдовинетти:

01.10.2022 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Маттиа ДОрази — Гуэльфо Бальдовинетти. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Гуэльфо Бальдовинетти, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Гуэльфо Бальдовинетти выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Маттиа ДОрази

Этот турнир Маттиа ДОрази проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Маттиа ДОрази может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Маттиа ДОрази однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Маттиа ДОрази имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Маттиа ДОрази левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Маттиа ДОрази хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Гуэльфо Бальдовинетти

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Гуэльфо Бальдовинетти на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Гуэльфо Бальдовинетти демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Гуэльфо Бальдовинетти имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Гуэльфо Бальдовинетти намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Гуэльфо Бальдовинетти не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Гуэльфо Бальдовинетти будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Гуэльфо Бальдовинетти и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Гуэльфо Бальдовинетти умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч

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Маттиа ДОрази — Гуэльфо Бальдовинетти. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.10.22)

Маттиа ДОрази

К данному турниру Маттиа ДОрази подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Маттиа ДОрази находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Маттиа ДОрази не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Маттиа ДОрази старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Маттиа ДОрази демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Гуэльфо Бальдовинетти

На этом турнире Гуэльфо Бальдовинетти играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Гуэльфо Бальдовинетти какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Гуэльфо Бальдовинетти уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Гуэльфо Бальдовинетти много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Гуэльфо Бальдовинетти сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Гуэльфо Бальдовинетти не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Маттиа ДОрази — Гуэльфо Бальдовинетти Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Маттиа ДОрази и Гуэльфо Бальдовинетти, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Маттиа ДОрази и Гуэльфо Бальдовинетти играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Маттиа ДОрази, и Гуэльфо Бальдовинетти неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Маттиа ДОрази — Гуэльфо Бальдовинетти: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Маттиа ДОрази и Гуэльфо Бальдовинетти из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Гуэльфо Бальдовинетти относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Гуэльфо Бальдовинетти проводит второй или третий матч. А вот Маттиа ДОрази как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Маттиа ДОрази, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Маттиа ДОрази без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Маттиа ДОрази вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маттиа ДОрази — Гуэльфо Бальдовинетти. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Маттиа ДОрази и Гуэльфо Бальдовинетти, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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