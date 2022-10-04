Тэйлор/Уолкин — Пассаро/Пеллегрино: снова ждем результативной игры

Прогноз Тэйлор/Уолкин — Пассаро/Пеллегрино (04-го октября 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Тэйлор/Уолкин — Пассаро/Пеллегрино 04.10.2022

04.10.2022 в 14:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Тэйлор/Уолкин , а противостоять в этом поединке будет Пассаро/Пеллегрино.



Теннисное противостояние Тэйлор/Уолкин — Пассаро/Пеллегрино пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 04.10.2022. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 14:05 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Тэйлор/Уолкин является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тэйлор/Уолкин — Пассаро/Пеллегрино:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 04.10.2022 встречаются Тэйлор/Уолкин и Пассаро/Пеллегрино. Начало поединка запланировано на 14:05 по МСК. Тэйлор/Уолкин является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Тэйлор/Уолкин

Тэйлор/Уолкин отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Тэйлор/Уолкин проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Тэйлор/Уолкин проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Тэйлор/Уолкин играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Тэйлор/Уолкин больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Пассаро/Пеллегрино

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Пассаро/Пеллегрино теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Пассаро/Пеллегрино имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Пассаро/Пеллегрино испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Пассаро/Пеллегрино выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Пассаро/Пеллегрино занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Тэйлор/Уолкин» — «Пассаро/Пеллегрино»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Тэйлор/Уолкин и Пассаро/Пеллегрино. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Тэйлор/Уолкин и Пассаро/Пеллегрино в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Тэйлор/Уолкин и Пассаро/Пеллегрино имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Тэйлор/Уолкин — Пассаро/Пеллегрино (04.10.2022), ставки и коэффициенты

Тэйлор/Уолкин

На данном турнире Тэйлор/Уолкин выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Тэйлор/Уолкин выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Тэйлор/Уолкин допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Тэйлор/Уолкин особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Тэйлор/Уолкин, это умение играть на травяных кортах.

Пассаро/Пеллегрино

В этом сезоне Пассаро/Пеллегрино не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Пассаро/Пеллегрино сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Пассаро/Пеллегрино допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Пассаро/Пеллегрино допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Пассаро/Пеллегрино демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Тэйлор/Уолкин — Пассаро/Пеллегрино Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Тэйлор/Уолкин и Пассаро/Пеллегрино, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Тэйлор/Уолкин и Пассаро/Пеллегрино играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Тэйлор/Уолкин, и Пассаро/Пеллегрино неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Тэйлор/Уолкин — Пассаро/Пеллегрино: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Тэйлор/Уолкин имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Тэйлор/Уолкин и Пассаро/Пеллегрино отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Пассаро/Пеллегрино в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Тэйлор/Уолкин превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Пассаро/Пеллегрино сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Тэйлор/Уолкин гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тэйлор/Уолкин — Пассаро/Пеллегрино. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Тэйлор/Уолкин и Пассаро/Пеллегрино букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Тэйлор/Уолкин и Пассаро/Пеллегрино проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-577150-russia-tbl-brazil-tbl-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-table-basketball-league-04-10-22/