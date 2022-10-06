Прогноз на бой Стефан Преториус (ЮАР) — Хулекани Хлонгва (ЮАР) 06.10.2022

«Стефан Преториус (ЮАР)» – «Хулекани Хлонгва (ЮАР)». 06.10.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 06.10.2022 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Стефан Преториус (ЮАР) — Хулекани Хлонгва (ЮАР). На ринге его участники появятся в 20:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Стефан Преториус (ЮАР) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 06.10.2022 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Стефан Преториус (ЮАР) — Хулекани Хлонгва (ЮАР). Это будет продолжаться вплоть до 20:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Стефан Преториус (ЮАР) — Хулекани Хлонгва (ЮАР):

победа Стефан Преториус (ЮАР) – 0, ничья – 0, победа Хулекани Хлонгва (ЮАР) – 0

Прогноз на матч Стефан Преториус (ЮАР) – Хулекани Хлонгва (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06.10.2022 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Стефан Преториус (ЮАР) не очень выгодно, а вот Хулекани Хлонгва (ЮАР) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Стефан Преториус (ЮАР) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Стефан Преториус (ЮАР) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Стефан Преториус (ЮАР) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Стефан Преториус (ЮАР) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Стефан Преториус (ЮАР) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Хулекани Хлонгва (ЮАР) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Хулекани Хлонгва (ЮАР) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Хулекани Хлонгва (ЮАР), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Хулекани Хлонгва (ЮАР) должен быть в хорошей физической форме. Хулекани Хлонгва (ЮАР) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Стефан Преториус (ЮАР) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Стефан Преториус (ЮАР) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Стефан Преториус (ЮАР) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Стефан Преториус (ЮАР) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Стефан Преториус (ЮАР) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Стефан Преториус (ЮАР) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Хулекани Хлонгва (ЮАР) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Хулекани Хлонгва (ЮАР) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Хулекани Хлонгва (ЮАР) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Хулекани Хлонгва (ЮАР) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Хулекани Хлонгва (ЮАР) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Хулекани Хлонгва (ЮАР) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Хулекани Хлонгва (ЮАР) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Стефан Преториус (ЮАР) – Хулекани Хлонгва (ЮАР) 06.10.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Стефан Преториус (ЮАР) и Хулекани Хлонгва (ЮАР) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Стефан Преториус (ЮАР) и Хулекани Хлонгва (ЮАР) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Стефан Преториус (ЮАР) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Хулекани Хлонгва (ЮАР) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Стефан Преториус (ЮАР) и Хулекани Хлонгва (ЮАР), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Стефан Преториус (ЮАР) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Стефан Преториус (ЮАР) — Хулекани Хлонгва (ЮАР) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Хулекани Хлонгва (ЮАР) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Стефан Преториус (ЮАР)

Как бы Стефан Преториус (ЮАР) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Стефан Преториус (ЮАР) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Стефан Преториус (ЮАР) дрался на ринге только с представителями своей страны. Стефан Преториус (ЮАР) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Стефан Преториус (ЮАР) совершенно не работает над собственной защитой.

Хулекани Хлонгва (ЮАР)

В своей карьере Хулекани Хлонгва (ЮАР) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Хулекани Хлонгва (ЮАР) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Хулекани Хлонгва (ЮАР) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Хулекани Хлонгва (ЮАР) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Стефан Преториус (ЮАР) — Хулекани Хлонгва (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06.10.2022

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Стефан Преториус (ЮАР) — Хулекани Хлонгва (ЮАР) собираются ставить на то, что сильнее будет Стефан Преториус (ЮАР), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Стефан Преториус (ЮАР) будет намного сильнее, чем Хулекани Хлонгва (ЮАР), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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