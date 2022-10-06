Прогноз на бой Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) — Тимур Никулин (Рос) 07.10.2022

«Мубаракшо Мубаракшоев (Тад)» – «Тимур Никулин (Рос)». 07.10.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) — Тимур Никулин (Рос) на 07 октября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) и Тимур Никулин (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 22:50.

Сейчас Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) обладает несколькими чемпионскими титулами и 07 октября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Тимур Никулин (Рос), так что вряд ли в 22:50 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) — Тимур Никулин (Рос):

победа Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) – 1.51, ничья – 8, победа Тимур Никулин (Рос) – 3.46

Прогноз на матч Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) – Тимур Никулин (Рос) Бои, титульный бой, 07 октября :

Ставки по коэффициенту 1.51 окажутся выигрышными, если Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) станет победителем боя. Если выиграет Тимур Никулин (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 3.46.

История личных встреч

Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) может и не устоять на ногах.

Тимур Никулин (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Тимур Никулин (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Тимур Никулин (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Тимур Никулин (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Тимур Никулин (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) валится с ног. К тому же, Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Тимур Никулин (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Тимур Никулин (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Тимур Никулин (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Тимур Никулин (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Тимур Никулин (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Тимур Никулин (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) – Тимур Никулин (Рос) 07.10.22

Появление на ринге таких бойцов, как Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) и Тимур Никулин (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) и Тимур Никулин (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) и Тимур Никулин (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) и Тимур Никулин (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) и Тимур Никулин (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) и Тимур Никулин (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) выиграет бой.

На чемпионский бой Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) — Тимур Никулин (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Тимур Никулин (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Мубаракшо Мубаракшоев (Тад)

Свою самую выдающуюся победу Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Тимур Никулин (Рос)

На данный момент Тимур Никулин (Рос) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Тимур Никулин (Рос) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Тимур Никулин (Рос) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Тимур Никулин (Рос) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Тимур Никулин (Рос) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) — Тимур Никулин (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 07 октября

В настоящее время Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) и Тимур Никулин (Рос) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Мубаракшо Мубаракшоев (Тад) легко справится с таким соперником, как Тимур Никулин (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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