Прогноз на бой Цезарь Фрэнсис (США) — Франсиско Армента Вискарра (Мек) 08-го октября

«Цезарь Фрэнсис (США)» – «Франсиско Армента Вискарра (Мек)». 08.10.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 08 октября должен состояться бой Цезарь Фрэнсис (США) — Франсиско Армента Вискарра (Мек), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Цезарь Фрэнсис (США) и Франсиско Армента Вискарра (Мек) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 08 октября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Цезарь Фрэнсис (США) — Франсиско Армента Вискарра (Мек). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Цезарь Фрэнсис (США) — Франсиско Армента Вискарра (Мек):

победа Цезарь Фрэнсис (США) – 0, ничья – 0, победа Франсиско Армента Вискарра (Мек) – 0

Прогноз на матч Цезарь Фрэнсис (США) – Франсиско Армента Вискарра (Мек) Бои, титульный бой, 08 октября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Цезарь Фрэнсис (США) станет победителем боя. Если выиграет Франсиско Армента Вискарра (Мек), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Цезарь Фрэнсис (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Цезарь Фрэнсис (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Цезарь Фрэнсис (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Цезарь Фрэнсис (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Цезарь Фрэнсис (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Цезарь Фрэнсис (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Франсиско Армента Вискарра (Мек) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Франсиско Армента Вискарра (Мек) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Франсиско Армента Вискарра (Мек) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Франсиско Армента Вискарра (Мек) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Франсиско Армента Вискарра (Мек) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Цезарь Фрэнсис (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Цезарь Фрэнсис (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Цезарь Фрэнсис (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Цезарь Фрэнсис (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Цезарь Фрэнсис (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Цезарь Фрэнсис (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Франсиско Армента Вискарра (Мек) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Франсиско Армента Вискарра (Мек) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Франсиско Армента Вискарра (Мек) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Франсиско Армента Вискарра (Мек) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Франсиско Армента Вискарра (Мек) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Франсиско Армента Вискарра (Мек) должен задуматься о своей обороне.

Цезарь Фрэнсис (США) – Франсиско Армента Вискарра (Мек) 08.10.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Цезарь Фрэнсис (США) и Франсиско Армента Вискарра (Мек) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Цезарь Фрэнсис (США) и Франсиско Армента Вискарра (Мек) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Цезарь Фрэнсис (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Франсиско Армента Вискарра (Мек) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Цезарь Фрэнсис (США) — Франсиско Армента Вискарра (Мек) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Франсиско Армента Вискарра (Мек) выиграет нокаутом.

Титульный бой Цезарь Фрэнсис (США) — Франсиско Армента Вискарра (Мек) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Франсиско Армента Вискарра (Мек) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Цезарь Фрэнсис (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Цезарь Фрэнсис (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Цезарь Фрэнсис (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Цезарь Фрэнсис (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Цезарь Фрэнсис (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Франсиско Армента Вискарра (Мек)

Сейчас Франсиско Армента Вискарра (Мек) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Франсиско Армента Вискарра (Мек) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Франсиско Армента Вискарра (Мек) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Франсиско Армента Вискарра (Мек) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Франсиско Армента Вискарра (Мек) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Цезарь Фрэнсис (США) — Франсиско Армента Вискарра (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 08 октября

Так как Цезарь Фрэнсис (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Франсиско Армента Вискарра (Мек).

Статистика и личные встречи

На титульный бой Цезарь Фрэнсис (США) — Франсиско Армента Вискарра (Мек) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Цезарь Фрэнсис (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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