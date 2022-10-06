Прогноз на бой Абдул Керим Тапаев (Рос) — Имам Хатаев (Рос) 07-го октября

«Абдул Керим Тапаев (Рос)» – «Имам Хатаев (Рос)». 07.10.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 07 октября должен состояться бой Абдул Керим Тапаев (Рос) — Имам Хатаев (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 07:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Абдул Керим Тапаев (Рос) и Имам Хатаев (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Абдул Керим Тапаев (Рос) — Имам Хатаев (Рос) пройдет 07 октября, и можно не сомневаться, что в 07:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Абдул Керим Тапаев (Рос) имеет две победы нокаутом, а Имам Хатаев (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абдул Керим Тапаев (Рос) — Имам Хатаев (Рос):

победа Абдул Керим Тапаев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Имам Хатаев (Рос) – 0

Прогноз на матч Абдул Керим Тапаев (Рос) – Имам Хатаев (Рос) Бои, титульный бой, 07 октября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Абдул Керим Тапаев (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Имам Хатаев (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Абдул Керим Тапаев (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Абдул Керим Тапаев (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Абдул Керим Тапаев (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Абдул Керим Тапаев (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Имам Хатаев (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Имам Хатаев (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Имам Хатаев (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Имам Хатаев (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Имам Хатаев (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Абдул Керим Тапаев (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Абдул Керим Тапаев (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Абдул Керим Тапаев (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Абдул Керим Тапаев (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Абдул Керим Тапаев (Рос) валится с ног. К тому же, Абдул Керим Тапаев (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Абдул Керим Тапаев (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Имам Хатаев (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Имам Хатаев (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Имам Хатаев (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Имам Хатаев (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Имам Хатаев (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Имам Хатаев (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Абдул Керим Тапаев (Рос) – Имам Хатаев (Рос) 07.10.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Абдул Керим Тапаев (Рос) и Имам Хатаев (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Абдул Керим Тапаев (Рос) и Имам Хатаев (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Абдул Керим Тапаев (Рос) и Имам Хатаев (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Абдул Керим Тапаев (Рос) — Имам Хатаев (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Имам Хатаев (Рос).

Абдул Керим Тапаев (Рос)

Так как Абдул Керим Тапаев (Рос) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Абдул Керим Тапаев (Рос) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Абдул Керим Тапаев (Рос) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Абдул Керим Тапаев (Рос) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Имам Хатаев (Рос)

В данный момент Имам Хатаев (Рос) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Имам Хатаев (Рос) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Имам Хатаев (Рос) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Имам Хатаев (Рос) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Абдул Керим Тапаев (Рос) — Имам Хатаев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 07 октября

Несмотря на то, что Абдул Керим Тапаев (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Имам Хатаев (Рос) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Абдул Керим Тапаев (Рос) — Имам Хатаев (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Абдул Керим Тапаев (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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