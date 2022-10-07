Прогноз на бой Эгидиюс Каваляускас (Лит) — Майкал Фокс (США) 09-го октября

«Эгидиюс Каваляускас (Лит)» – «Майкал Фокс (США)». 09.10.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Эгидиюс Каваляускас (Лит) проведет 09 октября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Майкал Фокс (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 09 октября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Эгидиюс Каваляускас (Лит) — Майкал Фокс (США). Это будет продолжаться вплоть до 03:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эгидиюс Каваляускас (Лит) — Майкал Фокс (США):

победа Эгидиюс Каваляускас (Лит) – 0, ничья – 0, победа Майкал Фокс (США) – 0

Прогноз на матч Эгидиюс Каваляускас (Лит) – Майкал Фокс (США) Бои, титульный бой, 09 октября :

Букмекерские конторы на бой Эгидиюс Каваляускас (Лит) — Майкал Фокс (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Эгидиюс Каваляускас (Лит) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Эгидиюс Каваляускас (Лит) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Эгидиюс Каваляускас (Лит) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Эгидиюс Каваляускас (Лит) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Майкал Фокс (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Майкал Фокс (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Майкал Фокс (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Майкал Фокс (США) должен быть в хорошей физической форме. Майкал Фокс (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Эгидиюс Каваляускас (Лит) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Эгидиюс Каваляускас (Лит) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Эгидиюс Каваляускас (Лит) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Эгидиюс Каваляускас (Лит) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Майкал Фокс (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Майкал Фокс (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Майкал Фокс (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Майкал Фокс (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Майкал Фокс (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Майкал Фокс (США) должен задуматься о своей обороне.

Эгидиюс Каваляускас (Лит) – Майкал Фокс (США) 09.10.22

Появление на ринге таких бойцов, как Эгидиюс Каваляускас (Лит) и Майкал Фокс (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Эгидиюс Каваляускас (Лит) и Майкал Фокс (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Эгидиюс Каваляускас (Лит) и Майкал Фокс (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Эгидиюс Каваляускас (Лит) и Майкал Фокс (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Эгидиюс Каваляускас (Лит) и Майкал Фокс (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Эгидиюс Каваляускас (Лит) сейчас находится на пике формы, так что Майкал Фокс (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Эгидиюс Каваляускас (Лит).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Эгидиюс Каваляускас (Лит) — Майкал Фокс (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Майкал Фокс (США).

Эгидиюс Каваляускас (Лит)

Свою самую выдающуюся победу Эгидиюс Каваляускас (Лит) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Эгидиюс Каваляускас (Лит) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Эгидиюс Каваляускас (Лит) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Эгидиюс Каваляускас (Лит) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Эгидиюс Каваляускас (Лит) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Майкал Фокс (США)

Майкал Фокс (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Майкал Фокс (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Майкал Фокс (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Майкал Фокс (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Майкал Фокс (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Эгидиюс Каваляускас (Лит) — Майкал Фокс (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 09 октября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Эгидиюс Каваляускас (Лит) — Майкал Фокс (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Эгидиюс Каваляускас (Лит) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Эгидиюс Каваляускас (Лит) и Майкал Фокс (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Эгидиюс Каваляускас (Лит) выиграет с помощью нокаута.

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