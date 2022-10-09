Прогноз на бой Рис Моулд (Вел) — Джордан Эллисон (Вел) 09 октября

«Рис Моулд (Вел)» – «Джордан Эллисон (Вел)». 09.10.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Рис Моулд (Вел) — Джордан Эллисон (Вел) на 09-го октября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Рис Моулд (Вел) и Джордан Эллисон (Вел) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 00:30.

В 00:30 по московскому времени Рис Моулд (Вел) и Джордан Эллисон (Вел) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 09-го октября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Рис Моулд (Вел) и Джордан Эллисон (Вел) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Рис Моулд (Вел).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рис Моулд (Вел) — Джордан Эллисон (Вел):

победа Рис Моулд (Вел) – 0, ничья – 0, победа Джордан Эллисон (Вел) – 0

Прогноз на матч Рис Моулд (Вел) – Джордан Эллисон (Вел) Бои, титульный бой, 09-го октября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Рис Моулд (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Джордан Эллисон (Вел), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Рис Моулд (Вел) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Рис Моулд (Вел) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Рис Моулд (Вел) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Рис Моулд (Вел) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Рис Моулд (Вел) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Рис Моулд (Вел) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Джордан Эллисон (Вел) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Джордан Эллисон (Вел) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Джордан Эллисон (Вел) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Джордан Эллисон (Вел) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Джордан Эллисон (Вел) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Рис Моулд (Вел) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Рис Моулд (Вел) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Рис Моулд (Вел) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Рис Моулд (Вел) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Джордан Эллисон (Вел) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Джордан Эллисон (Вел) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Джордан Эллисон (Вел) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Джордан Эллисон (Вел) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Рис Моулд (Вел) – Джордан Эллисон (Вел) 09.10.22

Появление на ринге таких бойцов, как Рис Моулд (Вел) и Джордан Эллисон (Вел) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Рис Моулд (Вел) и Джордан Эллисон (Вел). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Рис Моулд (Вел) и Джордан Эллисон (Вел). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Рис Моулд (Вел) и Джордан Эллисон (Вел) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Рис Моулд (Вел) и Джордан Эллисон (Вел) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Рис Моулд (Вел) и Джордан Эллисон (Вел), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Рис Моулд (Вел) выиграет бой.

Титульный бой Рис Моулд (Вел) — Джордан Эллисон (Вел) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Джордан Эллисон (Вел) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Рис Моулд (Вел)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Рис Моулд (Вел) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Рис Моулд (Вел) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Рис Моулд (Вел) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Рис Моулд (Вел) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Джордан Эллисон (Вел)

Уже несколько лет Джордан Эллисон (Вел) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Джордан Эллисон (Вел) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Джордан Эллисон (Вел) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Рис Моулд (Вел) — Джордан Эллисон (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 09-го октября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Рис Моулд (Вел) — Джордан Эллисон (Вел) собираются ставить на то, что сильнее будет Рис Моулд (Вел), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Рис Моулд (Вел) и Джордан Эллисон (Вел), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Рис Моулд (Вел) выиграет бой.

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