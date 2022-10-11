Прогноз Ковапитуктед/Костулас — Муангпхо/Тирачоджиранон (11-го октября), ставки и коэффициенты

Ковапитуктед/Костулас — Муангпхо/Тирачоджиранон. Прогноз, ставки на матч. ITF (11.10.22)

11.10.2022 в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ковапитуктед/Костулас , а противостоять в этом поединке будет Муангпхо/Тирачоджиранон.



Так как теннисный поединок Ковапитуктед/Костулас — Муангпхо/Тирачоджиранон пройдет уже 11.10.2022, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 09:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Ковапитуктед/Костулас на тот момент намного сильнее, нежели Муангпхо/Тирачоджиранон.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ковапитуктед/Костулас — Муангпхо/Тирачоджиранон:

Теннисный поединок Ковапитуктед/Костулас — Муангпхо/Тирачоджиранон запланирован организаторами турнира на 11.10.2022, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 09:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Ковапитуктед/Костулас и Муангпхо/Тирачоджиранон встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Ковапитуктед/Костулас имеет три победы при одном поражении.

Ковапитуктед/Костулас

Этот турнир Ковапитуктед/Костулас проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Ковапитуктед/Костулас может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Ковапитуктед/Костулас однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Ковапитуктед/Костулас имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Ковапитуктед/Костулас левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Ковапитуктед/Костулас хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Муангпхо/Тирачоджиранон

Муангпхо/Тирачоджиранон имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Муангпхо/Тирачоджиранон уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Муангпхо/Тирачоджиранон умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Муангпхо/Тирачоджиранон обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Муангпхо/Тирачоджиранон проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Ковапитуктед/Костулас — Муангпхо/Тирачоджиранон

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Ковапитуктед/Костулас и Муангпхо/Тирачоджиранон. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Ковапитуктед/Костулас и Муангпхо/Тирачоджиранон должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Ковапитуктед/Костулас — Муангпхо/Тирачоджиранон. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.10.22)

Ковапитуктед/Костулас

В этом сезоне Ковапитуктед/Костулас демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Ковапитуктед/Костулас уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Ковапитуктед/Костулас любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Ковапитуктед/Костулас часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Ковапитуктед/Костулас умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Муангпхо/Тирачоджиранон

В этом сезоне Муангпхо/Тирачоджиранон действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Муангпхо/Тирачоджиранон обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Муангпхо/Тирачоджиранон не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Муангпхо/Тирачоджиранон не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Муангпхо/Тирачоджиранон имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Ковапитуктед/Костулас — Муангпхо/Тирачоджиранон Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ковапитуктед/Костулас и Муангпхо/Тирачоджиранон, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ковапитуктед/Костулас и Муангпхо/Тирачоджиранон играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ковапитуктед/Костулас, и Муангпхо/Тирачоджиранон неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ковапитуктед/Костулас — Муангпхо/Тирачоджиранон: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ковапитуктед/Костулас имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ковапитуктед/Костулас и Муангпхо/Тирачоджиранон отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Муангпхо/Тирачоджиранон в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ковапитуктед/Костулас превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Муангпхо/Тирачоджиранон сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ковапитуктед/Костулас гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ковапитуктед/Костулас — Муангпхо/Тирачоджиранон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Ковапитуктед/Костулас и Муангпхо/Тирачоджиранон, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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