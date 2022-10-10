Прогноз Аристеги/Нармонт — Аулия/Кемпенаерс-Поч (11-го октября), ставки и коэффициенты

Аристеги/Нармонт — Аулия/Кемпенаерс-Поч. Прогноз, ставки на матч (11.10.22)

11-го октября в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аристеги/Нармонт , а противостоять в этом поединке будет Аулия/Кемпенаерс-Поч.



В 21:30 по Москве Аристеги/Нармонт и Аулия/Кемпенаерс-Поч выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 11-го октября. Единственный раз Аристеги/Нармонт и Аулия/Кемпенаерс-Поч встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Аристеги/Нармонт сейчас считается фаворитом.



Аристеги/Нармонт — Аулия/Кемпенаерс-Поч. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 11-го октября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Аристеги/Нармонт — Аулия/Кемпенаерс-Поч вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Аристеги/Нармонт и Аулия/Кемпенаерс-Поч не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 21:30 по МСК.

Аристеги/Нармонт

На данный момент Аристеги/Нармонт является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Аристеги/Нармонт однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Аристеги/Нармонт демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Аристеги/Нармонт хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Аристеги/Нармонт часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Аулия/Кемпенаерс-Поч

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Аулия/Кемпенаерс-Поч теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Аулия/Кемпенаерс-Поч имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Аулия/Кемпенаерс-Поч испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Аулия/Кемпенаерс-Поч выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Аулия/Кемпенаерс-Поч занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Аристеги/Нармонт — Аулия/Кемпенаерс-Поч

Аристеги/Нармонт и Аулия/Кемпенаерс-Поч – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Аристеги/Нармонт — Аулия/Кемпенаерс-Поч (11-го октября), ставки и коэффициенты

Аристеги/Нармонт

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Аристеги/Нармонт проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Аристеги/Нармонт в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Аристеги/Нармонт больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Аристеги/Нармонт уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Аулия/Кемпенаерс-Поч

На этом турнире Аулия/Кемпенаерс-Поч играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Аулия/Кемпенаерс-Поч какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Аулия/Кемпенаерс-Поч уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Аулия/Кемпенаерс-Поч много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Аулия/Кемпенаерс-Поч сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Аулия/Кемпенаерс-Поч не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Аристеги/Нармонт — Аулия/Кемпенаерс-Поч Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Аристеги/Нармонт и Аулия/Кемпенаерс-Поч, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Аристеги/Нармонт и Аулия/Кемпенаерс-Поч играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Аристеги/Нармонт, и Аулия/Кемпенаерс-Поч неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Аристеги/Нармонт — Аулия/Кемпенаерс-Поч: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Аристеги/Нармонт и Аулия/Кемпенаерс-Поч, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Аристеги/Нармонт сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Аулия/Кемпенаерс-Поч имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Аристеги/Нармонт – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Аристеги/Нармонт и Аулия/Кемпенаерс-Поч на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аристеги/Нармонт — Аулия/Кемпенаерс-Поч. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Аристеги/Нармонт и Аулия/Кемпенаерс-Поч сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Аристеги/Нармонт, и Аулия/Кемпенаерс-Поч будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-606676-prognoz-na-match-tristan-sholkate-nikita-volonski-12-10-22/