Прогноз на бой Артем Киселев (Рос) — Сослан Джигкаев (Рос) 12-го октября

«Артем Киселев (Рос)» – «Сослан Джигкаев (Рос)». 12.10.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Артем Киселев (Рос) — Сослан Джигкаев (Рос) на 12-го октября 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Артем Киселев (Рос) и Сослан Джигкаев (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 21:00.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Артем Киселев (Рос) — Сослан Джигкаев (Рос) пройдет 12-го октября 2022 года, и можно не сомневаться, что в 21:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Артем Киселев (Рос) имеет две победы нокаутом, а Сослан Джигкаев (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Артем Киселев (Рос) — Сослан Джигкаев (Рос):

победа Артем Киселев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Сослан Джигкаев (Рос) – 0

Прогноз на матч Артем Киселев (Рос) – Сослан Джигкаев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12-го октября 2022 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Артем Киселев (Рос) не очень выгодно, а вот Сослан Джигкаев (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Артем Киселев (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Артем Киселев (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Артем Киселев (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Артем Киселев (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Артем Киселев (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Сослан Джигкаев (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Сослан Джигкаев (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Сослан Джигкаев (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Сослан Джигкаев (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Сослан Джигкаев (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Артем Киселев (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Артем Киселев (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Артем Киселев (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Артем Киселев (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Артем Киселев (Рос) валится с ног. К тому же, Артем Киселев (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Артем Киселев (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Сослан Джигкаев (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Сослан Джигкаев (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Сослан Джигкаев (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Сослан Джигкаев (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Сослан Джигкаев (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Артем Киселев (Рос) – Сослан Джигкаев (Рос) 12.10.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Артем Киселев (Рос) и Сослан Джигкаев (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Артем Киселев (Рос) и Сослан Джигкаев (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Артем Киселев (Рос) — Сослан Джигкаев (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Артем Киселев (Рос) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Артем Киселев (Рос) в данный момент сильнее, нежели Сослан Джигкаев (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Артем Киселев (Рос)

Несмотря на то, что Артем Киселев (Рос) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Артем Киселев (Рос) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Артем Киселев (Рос) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Артем Киселев (Рос) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Сослан Джигкаев (Рос)

Сейчас Сослан Джигкаев (Рос) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Сослан Джигкаев (Рос) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Сослан Джигкаев (Рос) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Сослан Джигкаев (Рос) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Сослан Джигкаев (Рос) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Артем Киселев (Рос) — Сослан Джигкаев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12-го октября 2022 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Артем Киселев (Рос) — Сослан Джигкаев (Рос) собираются ставить на то, что сильнее будет Артем Киселев (Рос), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Артем Киселев (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Сослан Джигкаев (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Артем Киселев (Рос).

http://rockaluga.ru/cat1-821806-dinamo-zagreb-chelsi-prognoz-i-stavki-ot-specialista-11-10-22/

http://evolvegame.ru/cat0-606815-yuliya-hatouka-veronika-falkovskaya-prognoz-specialista-na-tennis-12-10-22/