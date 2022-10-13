Прогноз Финикс Санз (blaylockk) — Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) (13 октября), ставки и коэффициенты

Финикс Санз (blaylockk) — Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR). Прогноз, ставки на матч. NBA (13.10.22)

13.10.2022 в 12:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Финикс Санз (blaylockk) примет соперника по национальному первенству Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Финикс Санз (blaylockk) – Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 12:15 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 13.10.2022 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Финикс Санз (blaylockk) — Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR):

В 12:15 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Финикс Санз (blaylockk) и Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR). Организаторы турнира собираются провести данную игру 13.10.2022. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Финикс Санз (blaylockk), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Финикс Санз (blaylockk)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Финикс Санз (blaylockk) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Финикс Санз (blaylockk) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Финикс Санз (blaylockk) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR)

Президент баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 13.10.2022 организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Финикс Санз (blaylockk) — Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 12:15 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Финикс Санз (blaylockk) — Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) (13.10.2022), ставки и коэффициенты

Финикс Санз (blaylockk)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Финикс Санз (blaylockk) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR)

После того, как баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Финикс Санз (blaylockk) — Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 13.10.2022, и в его рамках состоится поединок Финикс Санз (blaylockk) — Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 12:15 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Финикс Санз (blaylockk) — Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR): хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне баскетбольный клуб Финикс Санз (blaylockk) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Финикс Санз (blaylockk) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Финикс Санз (blaylockk) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Финикс Санз (blaylockk) — Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Финикс Санз (blaylockk) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Финикс Санз (blaylockk) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Финикс Санз (blaylockk) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (ViTOR) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat3-580323-segodnya-match-anastasiya-chistaya-anastasiya-sharamet-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-14-10-22/