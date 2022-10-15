Прогноз Левице — Искра Свит (15-го октября), ставки и коэффициенты

Левице — Искра Свит. Прогноз, ставки на матч (15.10.22)

15-го октября 2022 года в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Словакии, в котором на своей площадке местный клуб Левице примет соперника по национальному первенству Искра Свит.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Левице – Искра Свит вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 19:30 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 15-го октября 2022 года и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Искра Свит.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Левице — Искра Свит:

Поклонники баскетбольного клуба Левице намерены 15-го октября 2022 года поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Искра Свит. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 19:30 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Левице

Пока баскетбольному клубу Левице никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Левице показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Искра Свит

Уже три недели баскетбольный клуб Искра Свит выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Искра Свит удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Искра Свит одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч

На 15-го октября 2022 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Левице — Искра Свит. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 19:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Левице дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Искра Свит удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Левице — Искра Свит 15-го октября 2022 года

Левице

В этом сезоне баскетбольный клуб Левице и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Левице играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Искра Свит

Два года назад баскетбольный клуб Искра Свит доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Искра Свит играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Левице — Искра Свит Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Левице — Искра Свит, который должен пройти 15-го октября 2022 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 19:30 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Левице в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Левице — Искра Свит: снова ждем результативной игры

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Левице провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Левице показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Левице и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Искра Свит все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Искра Свит также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Искра Свит продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Левице — Искра Свит. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Левице был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Левице вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Левице практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Искра Свит испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Искра Свит хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat0-608965-prognoz-na-match-magnoliya-kampobasso-zhen-passalakkua-raguza-zhen-16-10-22/