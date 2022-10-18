Элрагаа — Ал-Наср: единоборств будет много, голов — нет

Ставки на матч Элрагаа – Ал-Наср, прогноз на футбол от 18.10.22

«Элрагаа» – «Ал-Наср». 18.10.22. Прогноз и ставки на матч

Футбольный поединок Элрагаа — Ал-Наср должен был пройти еще два месяца назад, но тогда его сыграть помешали плохие погодные условия. Организаторы чемпионата перенесли его на 18-го октября, так что теперь игроки команд все же выйдут на поле в 08:15 по Москве. В этом году команды не встречались, а в прошлом оба матча завершились с ничейным результатом. Если же брать всю историю противостояния, то в ней лучшие показатели имеет Ал-Наср.



Команда Элрагаа и команда Ал-Наср, судя из стартовой заявки, выйдут на поле сильнейшими составами. Напомним, что ранее в СМИ говорилось о том, что в составе хозяев поля будут отсутствовать несколько ведущих футболистов. Эта информация существенным образом повлияла на котировки букмекеров, выставленных на этот матч. Наши прогнозисты считали, что оснований для такого завышенного коэффициента на победу команды Элрагаа в этом матче нет, так как отсутствие двух лидеров для такого клуба, каким является команда Элрагаа – не критично, так как глубина скамейки позволяет провести ротацию состава, без существенной потери качества игры. Тем более что сейчас стало известно о том, что лидеры все же сыграют. Мы думаем, что команда Элрагаа сегодня добьется уверенной победы над своими соперниками, так что, рекомендуем играть не только победу хозяев поля в этом матче, но и делать ставки на фору команды Элрагаа. Учитывая, что команды будут действовать основными составами, нам также кажутся вполне играбельными ставки на общий тотал больше в матче, так как хозяева вряд ли забьют менее двух голов, да и гостям вполне по силам наиграть на забитый мяч. Также здесь можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал голов команды Элрагаа на больше, исходя из того, что хозяева поля очень активно действуют в родных стенах. К примеру, в прошлом сезоне команда Элрагаа только в трех домашних матчах забила менее двух голов.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Элрагаа — Ал-Наср:

Футбольный клуб Элрагаа считается фаворитом данного противостояния, из-за чего букмекеры выставили на победу невысокий коэффициент 2.07. Гораздо больший коэффициент 2.37 получил футбольный клуб Ал-Наср, а между ними находится котировка на ничью 6.05.

Прогноз на матч Элрагаа – Ал-Наср (Египет, матч национального перевентсва, воскресенье, 18-го октября):Футбольный клуб Элрагаа получил от букмекеров на свою победу котировку 2.07, а по коэффициенту 2.37 можно сделать ставку на выигрыш ФК Ал-Наср. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда Элрагаа и команда Ал-Наср – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды Элрагаа и команды Ал-Наср – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды Элрагаа и команды Ал-Наср практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда Элрагаа и команда Ал-Наср всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

Элрагаа – Ал-Наср 18.10.22

До 18-го октября еще много времени, но, несмотря на это, букмекерские конторы полным ходом ведут прием ставок на футбольный поединок Элрагаа — Ал-Наср. Тем, кто хочет сделать ставку на данный матч, необходимо это сделать до 08:15 по Москве. Исходя из статистики предыдущих встреч, фаворитом поединка считаются хозяева, которые одержали семь побед в последних пяти матчах, а проиграли только однажды. Причем, данное поражение было еще четырехлетней давности. В этом сезоне команды между собой еще не играли.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Команда Элрагаа и команда Ал-Наср – соперники, которые отлично знакомы с игрой друг друга, так как в каждом сезоне эти футбольные клубы встречаются неоднократно в очных противостояниях. И речь здесь идет не только о матчах чемпионата. Будучи клубами, которые в футбольной среде называют грандами мирового футбола, команда Элрагаа и команда Ал-Наср принимают участие не только в матчах чемпионата страны, но и в кубковых баталиях, а также в известных и престижных клубных турнирах. Нередко пути этих команд пересекаются на самых важных стадиях турниров, поэтому менеджеры и футболисты – соперники, которые относятся друг к другу с уважением. Вообще, анализируя очередной матч команды Элрагаа и команды Ал-Наср, наши эксперты стараются не трогать историю. В СМИ уже провели все возможные параллели в отношении этого противостояния, сравнили статистику лидеров команд в нынешнем сезоне и в целом, а также привели цифры, наглядно демонстрирующие силу одной и другой команды в историческом противостоянии. В своем анализе мы стараемся использовать цифры статистики текущего сезона, а также цифры статистики недавних противостояний между этими клубами. Все это позволяет нам получать интересную информацию, анализируя которую, мы составляем прогнозы на матч. Команда Элрагаа и команда Ал-Наср – одни из претендентов на то, чтобы занять высокие места в чемпионате по итогам нынешнего сезона. Однако для этого футболистам обеих команд придется серьезно постараться, так как впереди у них много непростых соперников и сложных матчей. Ключом к успеху можно считать данное противостояние, так как победитель получит определенное преимущество в турнирной таблице. Именно поэтому оба клуба будут играть только на победу, что предполагает отличный матч, который мы рекомендуем не пропустить.



Прогноз Элрагаа – Ал-Наср (18-го октября), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды Элрагаа. Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды Ал-Наср хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды Элрагаа в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды Ал-Наср способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды Ал-Наср, а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда Ал-Наср редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

Элрагаа

В межсезонье руководство футбольного клуба Элрагаа не смогло удержать многих своих лидеров, которые начали покидать команду, как только у нее появились финансовые трудности. В составе осталось мало опытных игроков, так что нынешний главный тренер вынужден задействовать на футбольном поле игроков из молодежной академии, для которых этот сезон является дебютным в высшем дивизионе. Так что, если ранее футбольный клуб Элрагаа был крепким середняком, то очень быстро он превратился в аутсайдера, и хозяева сейчас занимают последнюю строчку, не показывая обнадеживающей игры. Пока футбольный клуб Элрагаа может похвастаться только двумя победами, а шансов на спасение от вылета практически нет, ведь у команды как самая дырявая оборона, так и самое малорезультативное нападение. За последних шесть туров удалось набрать всего одно очко, а смена наставника в прошлом месяце не принесла желаемого результата. В лазарете хозяев атакующий полузащитник и правый вингер.

Ал-Наср

Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб Ал-Наср пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб Ал-Наср сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК Ал-Наср пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

Интересные факты перед матчем Элрагаа – Ал-Наср

Букмекеры видят явным фаворитом в матче команды Элрагаа и команды Ал-Наср хозяев поля. Дело в том, что футболистам команды Элрагаа необходимо побеждать в этом матче, чтобы сохранять шансы в борьбе за высокие места в чемпионате. Гости уже решили свои задачи в турнирной таблице, поэтому они могут просто доигрывать сезон. По словам менеджера хозяев поля, он планирует выставить сильнейший состав с первых минут матча. Из этого следует, что хозяева будут атаковать на протяжении всей игры, и вряд ли удовлетворяться несколькими забитыми мячами. Так что, наши эксперты советуют в этом матче делать ставки на победу команды Элрагаа и на победу команды Элрагаа по форе. Отдельно стоит упомянуть о тотале. Естественно, мы рекомендуем играть заявленный тотал забитых голов на больше. При этом более надежной выглядит ставка на то, что хозяева поля пробьют свой тотал голов. Относительно угловых, то здесь тоже стоит исходить от команды Элрагаа. Так как хозяева поля будут действовать в этом матче первым номером, то, скорее всего, команда пробьет свой индивидуальный тотал угловых. Желтых карточек и нарушений правил в матче не должно быть много. Оба клуба относятся к корректными командам, а в матчах между собой совершают мало фолов и получают мало желтых карточек, поэтому эти события мы рекомендуем играть на меньше, тем более что для гостей поражение в этом матче не будет значить ничего, вряд ли они будут упираться и совершать грубые фолы.

В матче будет зафиксирована ничья — 6.05, победителем матча будет Элрагаа — 2.07, победителем матча будет Ал-Наср — 2.37.



Элрагаа — Ал-Наср. Прогноз и ставки на матч. Египет 18-го октября

Мнение экспертов нашего ресурса и букмекеров относительно фаворита в противостоянии команды Элрагаа и команды Ал-Наср – полностью сошлись. Хозяева поля, которые уже выполнили сою задачу в турнирной таблице, и единолично возглавили чемпионат, являются явными фаворитами этого противостояния. Несмотря на комфортный отрыв от ближайших преследователей в турнирной таблице, команда Элрагаа явно не намерена сбавлять обороты, это видно из результатов клубов. Сейчас команде важно стабильно набирать очки, особенно против таких соперников, как команда Ал-Наср. Гости находятся в подвалах турнирной таблицы, из которых, по всей видимости, им не выбраться. Клуб отвратительно выступает в выездных матчах, особенно против команд, находящихся в числе лидеров турнирной таблицы. Учитывая, что хозяевам поля сейчас необходимо стабильно набирать очки, то команда Ал-Наср видится для них легкой добычей, следовательно, мы рекомендуем делать ставки не только на победу команду Элрагаа в этом матче, но и на то, что хозяева поля победят крупно, пробив предлагаемую букмекерами фору. Относительно общего тотала голов, то здесь отличной ставкой видится как общий тотал забитых голов на больше, так и индивидуальный тотал голов хозяев поля. Общий тотал угловых тоже следует заигрывать, отталкиваясь от футболистов команды Элрагаа, поэтому здесь смотрится и индивидуальный тотал угловых команды Элрагаа на больше, и фора хозяев поля. А вот ставки на волы и желтые карточки мы бы рекомендовали пропустить, так как в концовке чемпионате ставки на эти события – довольно непредсказуемы.

«Элрагаа»

После того, как футбольный клуб Элрагаа проиграл стартовых семь туров, президент не стал церемониться, и отправил в отставку весь тренерский штаб. С новым опытным специалистом команда выиграла первый же матч, а далее хоть и случались иногда поражения, но все же хозяева обрели стабильность, так что постепенно выбрались из зоны вылета, и сейчас опережают ее на два очка. В последних пяти турах футбольный клуб Элрагаа одержал две победы при двух поражениях, а большинство очков команда набирает на родной арене, где все поражения были исключительно в начале сезона, после чего хозяева больше дома не проигрывают. Футбольный клуб Элрагаа имеет проблемы с реализацией голевых моментов, ведь в среднем не получается даже один мяч за игру. Но, зато сейчас намного лучше команда действует в обороне, чем в начале сезона, так что довольно часто поединки завершаются с нулями на табло. Один нападающий выбыл на полгода, а также не смогут помочь хозяевам трое полузащитников.



«Ал-Наср»

В этом сезоне футбольный клуб Ал-Наср продолжает разочаровывать своих болельщиков, ведь вряд ли получится квалифицироваться в Лигу Чемпионов, причем это будет уже второй раз подряд. Сейчас гости располагаются на шестом месте, отставая от необходимой строчки на пять очков, так что если получится поднажать, то вполне еще можно пробиться в самый престижный европейский турнир. Но, при сильной домашней игре, футбольный клуб Ал-Наср демонстрирует слабые результаты на выезде, проиграв уже шесть раз, когда побед было лишь три. Если нападение гостей по-прежнему демонстрирует остроту и регулярно поражает ворота соперников, то вот оборона очень сильно сдала, так как нет сыгранных защитников, из-за чего часто можно увидеть неслаженные действия при обороне собственных ворот. В последних пяти матчах футбольный клуб Ал-Наср дома сыграл вничью и одержал две победы, а на выезде было два поражения. Сразу трое ключевых полузащитников не смогут выйти на поле из-за травм.

Статистика и личные встречи

Матч команды Элрагаа и команды Ал-Наср, несомненно, привлечет внимание большого количества любителей футбола. Оба клуба в нынешнем сезоне показывают великолепный футбол, а лидеры команд творят настоящие чудеса. Помимо того что эти футбольные клубы демонстрируют прекрасные результаты в чемпионате, они еще принимают участие в ряде различных турниров, где их результатам тоже можно только позавидовать. Вот такой вот чемпионский матч ждет всех любителей футбола, и наши эксперты просто не смогли оказаться в стороне от такого противостояния. Много известных футбольных экспертов уже высказали свое мнение относительно того, как будут развиваться события в этом матче. В СМИ устраивают многочисленные конкурсы, предлагая каждому любителю футбола предсказать счет противостояния команды Элрагаа и команды Ал-Наср. Естественно, так как игра заинтересует всех. Однако эксперты нашего портала решили не делать прогнозы на победителя матча. Такое противостояние, как встреча команды Элрагаа и команды Ал-Наср – само по себе большое событие в мире современного футбола. Поэтому мы решили сосредоточить свое внимание на статистических показателях этого матча, благо, что команды встречаются между собой не впервые. Нам удалось найти много интересных данных, которые помогли нам выбрать качественные ставки в букмекерских конторах. Со всеми прогнозами, касательно этого матча, можно ознакомиться ниже, всем удачных ставок и отличного футбольного вечера!

«Элрагаа» — «Ал-Наср»: кто фаворит грядущей встречи?

Элрагаа — Ал-Наср. Прогноз на футбол (18.10.22)

Для команды Элрагаа матч с футболистами команды Ал-Наср – отличная возможность набрать очки и избежать попадания в зону вылета. Сейчас, когда до окончания чемпионата осталось не так много туров, каждое очко для команд, занимающих вторую половину в турнирной таблице, является на вес золота, поэтому в матчах практически равных соперников, команды всеми силами стараются заработать баллы. Хозяева поля сейчас начали показывать неплохой футбол, как только запахло жаренным, и замаячила неприятная возможность оказаться в числе аутсайдеров, команда Элрагаа резко прибавила в игровом плане, что позволило клубу заработать важные очки. В принципе, команда Ал-Наср уже решила свои задачи в чемпионате, и клуб давно обезопасил себя от зоны вылета. Так что, вполне справедливо, что хозяева поля идет фаворитами матча. Однако, наши эксперты все рекомендуют не рисковать, и в этой игре мы предлагаем сделать ставку на то, что хозяева поля не проиграют в этом матче. Мы думаем, что голов в игре будет забито мало, так как оба клуба предпочитают действовать в защитной манере, так что, общий тотал матча мы советуем играть на меньше. А вот нарушений и карточек должно быть предостаточно, так как игра будет проходить в центре поля с большим количеством мелких тактических фолов. Поэтому оба статистических параметра мы рассматриваем на больше. Что касается угловых, то здесь букмекеры выставили верный тотал. В принципе, можно дождаться начала матча, и тогда заиграть на меньше, в случае, если футболисты за первую половину матча подадут много стандартов, однако делать подобные ставки до матча мы бы не рекомендовали.

Элрагаа — Ал-Наср: единоборств будет много, голов — нет

Давно мы не описывали такой интересный футбольный матч, как матч, который состоится в рамках чемпионата, и соперниками в котором будут команда Элрагаа и команда Ал-Наср. Оба клуба уже продемонстрировали отличный уровень подготовки, сумев прекрасно зарекомендовать себя по ходу нынешнего сезона. Несмотря на то, что до конца чемпионата остается не так много времени, эксперты нашего портала делают предположение, что самые ответственные матчи у команд начинаются как раз очным поединком, так как одна из команд после этого матча получит психологическое преимущество, которое, возможно, поможет ей завершить чемпионат на мажорной ноте, добившись поставленных целей. Другому же клубу придется очень непросто, так как необходимо будет не только побеждать в оставшихся матчах, но и надеяться на то, что соперники тоже допустят осечку. Сегодня мы приготовили интересные прогнозы на статистику матча между футболистами команды Элрагаа и команды Ал-Наср. Мы уверены, что матч понравится всем настоящим любителям футбола, а наши прогнозы позволят сорвать отличный выигрыш в букмекерских конторах.

Никаких сюрпризов от футбольного противостояния Элрагаа — Ал-Наср спортивные эксперты не ждут, так что предлагают сделать ставку на фору 0 хозяев поля.

Элрагаа – Ал-Наср: статистика и история личных встреч

Команда Элрагаа и команда Ал-Наср относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Элрагаа и команды Ал-Наср является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Элрагаа и команды Ал-Наср выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.