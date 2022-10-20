Прогноз на бой Жавохир Имамов (Узб) — Улан Тамгабаев (Каз) 20.10.2022

«Жавохир Имамов (Узб)» – «Улан Тамгабаев (Каз)». 20.10.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 20.10.2022 состоится интересный поединок Жавохир Имамов (Узб) — Улан Тамгабаев (Каз), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 16:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 20.10.2022 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Жавохир Имамов (Узб) — Улан Тамгабаев (Каз). Это будет продолжаться вплоть до 16:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жавохир Имамов (Узб) — Улан Тамгабаев (Каз):

победа Жавохир Имамов (Узб) – 0, ничья – 0, победа Улан Тамгабаев (Каз) – 0

Прогноз на матч Жавохир Имамов (Узб) – Улан Тамгабаев (Каз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20.10.2022 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Жавохир Имамов (Узб) станет победителем боя. Если выиграет Улан Тамгабаев (Каз), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Жавохир Имамов (Узб) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Жавохир Имамов (Узб) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Жавохир Имамов (Узб) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Жавохир Имамов (Узб) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Улан Тамгабаев (Каз) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Улан Тамгабаев (Каз) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Улан Тамгабаев (Каз), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Улан Тамгабаев (Каз) должен быть в хорошей физической форме. Улан Тамгабаев (Каз) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Жавохир Имамов (Узб) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Жавохир Имамов (Узб) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Жавохир Имамов (Узб) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Жавохир Имамов (Узб) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Жавохир Имамов (Узб) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Жавохир Имамов (Узб) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Улан Тамгабаев (Каз) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Улан Тамгабаев (Каз) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Улан Тамгабаев (Каз) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Улан Тамгабаев (Каз) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Улан Тамгабаев (Каз) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Жавохир Имамов (Узб) – Улан Тамгабаев (Каз) 20.10.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Жавохир Имамов (Узб) и Улан Тамгабаев (Каз), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Жавохир Имамов (Узб) и Улан Тамгабаев (Каз) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Жавохир Имамов (Узб) и Улан Тамгабаев (Каз) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Жавохир Имамов (Узб) и Улан Тамгабаев (Каз) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Жавохир Имамов (Узб) легко справится с таким соперником, как Улан Тамгабаев (Каз). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Жавохир Имамов (Узб) и Улан Тамгабаев (Каз), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Улан Тамгабаев (Каз) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Жавохир Имамов (Узб)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Жавохир Имамов (Узб) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Жавохир Имамов (Узб) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Жавохир Имамов (Узб) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Жавохир Имамов (Узб) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Улан Тамгабаев (Каз)

На данный момент Улан Тамгабаев (Каз) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Улан Тамгабаев (Каз) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Улан Тамгабаев (Каз) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Улан Тамгабаев (Каз) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Улан Тамгабаев (Каз) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Жавохир Имамов (Узб) — Улан Тамгабаев (Каз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20.10.2022

Так как Жавохир Имамов (Узб) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Улан Тамгабаев (Каз).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Жавохир Имамов (Узб) будет намного сильнее, чем Улан Тамгабаев (Каз), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

http://rockaluga.ru/cat4-827214-prognoz-gonzalezmolteni-golubevnedovesov-20-go-oktyabrya-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat4-582174-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-suzanu-21-renata-21-20-10-22/