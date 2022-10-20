Прогноз Вишайя Тронгчароенчайкул — Нико Хорничек (20-го октября 2022 года), ставки и коэффициенты

Вишайя Тронгчароенчайкул — Нико Хорничек. Прогноз, ставки на матч. ITF (20.10.22)

20.10.2022 в 12:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вишайя Тронгчароенчайкул , а противостоять в этом поединке будет Нико Хорничек.



Судья теннисного матча Вишайя Тронгчароенчайкул — Нико Хорничек должен дать знак о старте игры в 12:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 20.10.2022, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Вишайя Тронгчароенчайкул и Нико Хорничек более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Вишайя Тронгчароенчайкул имеет четыре победы, то Нико Хорничек может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вишайя Тронгчароенчайкул — Нико Хорничек:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 20.10.2022 откроет его противостояние Вишайя Тронгчароенчайкул — Нико Хорничек. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:30 по МСК, то есть до начала игры. Вишайя Тронгчароенчайкул и Нико Хорничек отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Нико Хорничек может гордиться семью победами, а вот Вишайя Тронгчароенчайкул имеет только пять выигранных встреч.

Вишайя Тронгчароенчайкул

По непонятным причинам Вишайя Тронгчароенчайкул в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Вишайя Тронгчароенчайкул теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Вишайя Тронгчароенчайкул занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Вишайя Тронгчароенчайкул играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Вишайя Тронгчароенчайкул имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Нико Хорничек

На этом турнире Нико Хорничек выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Нико Хорничек снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Нико Хорничек чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Нико Хорничек уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Нико Хорничек зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Вишайя Тронгчароенчайкул» — «Нико Хорничек»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Вишайя Тронгчароенчайкул и Нико Хорничек. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Вишайя Тронгчароенчайкул и Нико Хорничек должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Вишайя Тронгчароенчайкул — Нико Хорничек. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.10.22)

Вишайя Тронгчароенчайкул

На данный момент Вишайя Тронгчароенчайкул занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Вишайя Тронгчароенчайкул снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Вишайя Тронгчароенчайкул не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Вишайя Тронгчароенчайкул не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Нико Хорничек

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Нико Хорничек все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Нико Хорничек сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Нико Хорничек все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Нико Хорничек предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Вишайя Тронгчароенчайкул — Нико Хорничек Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вишайя Тронгчароенчайкул и Нико Хорничек начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вишайя Тронгчароенчайкул и Нико Хорничек показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вишайя Тронгчароенчайкул и Нико Хорничек провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вишайя Тронгчароенчайкул и Нико Хорничек действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вишайя Тронгчароенчайкул — Нико Хорничек: ставим на двойные ошибки

Вишайя Тронгчароенчайкул и Нико Хорничек которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Вишайя Тронгчароенчайкул имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Нико Хорничек хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Вишайя Тронгчароенчайкул. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Нико Хорничек умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Вишайя Тронгчароенчайкул довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Нико Хорничек вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Вишайя Тронгчароенчайкул.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вишайя Тронгчароенчайкул — Нико Хорничек. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Вишайя Тронгчароенчайкул и Нико Хорничек.



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