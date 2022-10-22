Прогноз на бой Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) — Мохаммед Бутасаа (Мар) 22.10.2022

«Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи)» – «Мохаммед Бутасаа (Мар)». 22.10.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 22.10.2022 должен состояться бой Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) — Мохаммед Бутасаа (Мар), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) и Мохаммед Бутасаа (Мар) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 22.10.2022 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) — Мохаммед Бутасаа (Мар). Это будет продолжаться вплоть до 03:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) — Мохаммед Бутасаа (Мар):

победа Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) – 0, ничья – 0, победа Мохаммед Бутасаа (Мар) – 0

Прогноз на матч Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) – Мохаммед Бутасаа (Мар) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22.10.2022 :

Так как Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Мохаммед Бутасаа (Мар) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Мохаммед Бутасаа (Мар) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Мохаммед Бутасаа (Мар) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Мохаммед Бутасаа (Мар) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Мохаммед Бутасаа (Мар) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Мохаммед Бутасаа (Мар) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) валится с ног. К тому же, Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Мохаммед Бутасаа (Мар) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Мохаммед Бутасаа (Мар) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Мохаммед Бутасаа (Мар) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Мохаммед Бутасаа (Мар) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) – Мохаммед Бутасаа (Мар) 22.10.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) и Мохаммед Бутасаа (Мар). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) и Мохаммед Бутасаа (Мар) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) легко справится с таким соперником, как Мохаммед Бутасаа (Мар). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) — Мохаммед Бутасаа (Мар) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Мохаммед Бутасаа (Мар), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи)

Хотя Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Мохаммед Бутасаа (Мар)

Сейчас Мохаммед Бутасаа (Мар) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Мохаммед Бутасаа (Мар) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Мохаммед Бутасаа (Мар) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Мохаммед Бутасаа (Мар) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Мохаммед Бутасаа (Мар) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) — Мохаммед Бутасаа (Мар). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22.10.2022

Несмотря на то, что Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Мохаммед Бутасаа (Мар) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Ситтичай Ситсонгпинонг (Таи) легко справится с таким соперником, как Мохаммед Бутасаа (Мар). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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