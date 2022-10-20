Прогноз Сан-Себастьян Голден Стэгс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс (21-го октября), ставки и коэффициенты

Сан-Себастьян Голден Стэгс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс. Прогноз, ставки на матч (21.10.22)

21.10.2022 в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс примет соперника по национальному первенству Хосе Рисаль Хэви Бомберс.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Сан-Себастьян Голден Стэгс – Хосе Рисаль Хэви Бомберс вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 07:00 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 21.10.2022 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Хосе Рисаль Хэви Бомберс.



Сан-Себастьян Голден Стэгс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 07:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Сан-Себастьян Голден Стэгс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс. Матч назначен на 21.10.2022, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Сан-Себастьян Голден Стэгс

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Сан-Себастьян Голден Стэгс пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Сан-Себастьян Голден Стэгс уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Хосе Рисаль Хэви Бомберс

Прогресс баскетбольного клуба Хосе Рисаль Хэви Бомберс по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Хосе Рисаль Хэви Бомберс обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Хосе Рисаль Хэви Бомберс потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Сан-Себастьян Голден Стэгс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс, запланированного на 21.10.2022. На площадке игроки обеих команд появятся в 07:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Сан-Себастьян Голден Стэгс и Хосе Рисаль Хэви Бомберс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Сан-Себастьян Голден Стэгс.



Сан-Себастьян Голден Стэгс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс (21.10.2022), ставки и коэффициенты

Сан-Себастьян Голден Стэгс

В этом сезоне баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Хосе Рисаль Хэви Бомберс

Два года назад баскетбольный клуб Хосе Рисаль Хэви Бомберс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Хосе Рисаль Хэви Бомберс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Сан-Себастьян Голден Стэгс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 21.10.2022 сыграет матч против БК Хосе Рисаль Хэви Бомберс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 07:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Сан-Себастьян Голден Стэгс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Сан-Себастьян Голден Стэгс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс: хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Сан-Себастьян Голден Стэгс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Сан-Себастьян Голден Стэгс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Хосе Рисаль Хэви Бомберс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Хосе Рисаль Хэви Бомберс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сан-Себастьян Голден Стэгс — Хосе Рисаль Хэви Бомберс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Сан-Себастьян Голден Стэгс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Сан-Себастьян Голден Стэгс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Хосе Рисаль Хэви Бомберс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Хосе Рисаль Хэви Бомберс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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